На Закарпатті ввели обмеження у зв'язку з посиленням охорони кордону: перелік заборон

Зокрема, забороняється рух автомобілів та знаходження осіб поза межами населених пунктів та доріг, які відсутні в реєстрі автодоріг та ведуть до державного кордону, в період з 22:00 до 05:00.

Фото: dpsu.gov.ua

На Закарпатті у прикордонній зоні запровадили додаткові обмеження. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Їх ввели з метою захисту національної безпеки, посилення контролю за дотриманням правил прикордонного режиму та запобігання правопорушенням на держкордоні України.

Тимчасові обмеження запроваджені в прикордонній смузі в межах Батівської, Косонської, Великобийганської, Берегівської, Вилоцької, Пийтерфолвівської, Королівської, Вишківської, Тячівської, Бедевлянської, Тересвянської, Солотвинської, Великобичківської, Рахівської, Богданської територіальних громад Берегівського, Хустського, Тячівського та Рахівського районів.

У межах прикордонної смуги забороняється:

провадження робіт, рух транспорту та перебування, знаходження осіб поза межами населених пунктів та доріг, які відсутні в реєстрі автомобільних доріг та ведуть до державного кордону і не забезпечують пересування до встановлених пунктів пропуску через державний кордон та між населеними пунктами, в період з 22.00 до 05.00;

зупинка транспорту на узбіччі доріг, поза встановленими автомобільними стоянками, яка не пов’язана з технічними несправностями;

перевезення в транспортних засобах зброї та будь-яких засобів активної оборони без відповідних на те дозволів;

використання приладів нічного бачення, тепловізійної техніки, радіостанцій, крім установлених на спеціальній техніці та транспортних засобах спеціалізовано призначення або зареєстрованих у встановленому порядку;

використання та здійснення польотів легкомоторних літальних апаратів до закінчення правового режиму воєнного стану.

У ДПСУ додали, що обмеження не поширюються на посадових чи службових осіб державних органів, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, органів цивільного захисту, військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань, працівників комунальних служб, екстреної медичної допомоги, суб’єктів державної та комунальної власності з метою виконання покладених на них повноважень.

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