На Закарпатті ввели обмеження у зв'язку з посиленням охорони кордону: перелік заборон

На Закарпатті у прикордонній зоні запровадили додаткові обмеження. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.
Їх ввели з метою захисту національної безпеки, посилення контролю за дотриманням правил прикордонного режиму та запобігання правопорушенням на держкордоні України.
Тимчасові обмеження запроваджені в прикордонній смузі в межах Батівської, Косонської, Великобийганської, Берегівської, Вилоцької, Пийтерфолвівської, Королівської, Вишківської, Тячівської, Бедевлянської, Тересвянської, Солотвинської, Великобичківської, Рахівської, Богданської територіальних громад Берегівського, Хустського, Тячівського та Рахівського районів.
У межах прикордонної смуги забороняється:
У ДПСУ додали, що обмеження не поширюються на посадових чи службових осіб державних органів, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, органів цивільного захисту, військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань, працівників комунальних служб, екстреної медичної допомоги, суб’єктів державної та комунальної власності з метою виконання покладених на них повноважень.
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