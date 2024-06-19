У Резерв+ українці сформували вже понад 500 000 військово-облікових документів

Сформувати військово-обліковий документ зараз можуть українці зі 176 країн світу.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», у застосунку Резерв+ для військовозобов’язаних з'явився обліковий документ через QR-код.

19 червня заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко повідомила, що вже понад 500 000 військово-облікових документів отримали користувачі Резерв+.

«Це майже третина від усіх оновлень даних у застосунку», - зазначила вона.

Черногоренко нагадала, що отримати військово-обліковий документ зараз можуть українці зі 176 країн світу.

Також «Судово-юридична газета» розповідала, що в Україні готуються до запуску електронного військово-облікового документа (е-ВОД). Це електронний документ, який відображається у застосунку на смартфоні користувача та містить перевірені дані з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг».

Як раніше розповів речник Міноборони Дмитро Лазуткін під час телемарафону, «для багатьох українців цей QR-код є певним символом легітимізації, тому що таким чином електронний документ можна буде всюди показувати, і він буде рівнозначний паперовому».

Поки що військовозобов’язаним вклеюють у військово-обліковий документ штрих-код (VIN-код). Фактично це є ідентифікаційним кодом, який Реєстр військовозобов’язаних «Оберіг» автоматично присвоює військовозобов’язаному.

Додамо, дані про бронювання будуть завантажені до Резерв+ до 22 червня.

Ще стало відомо, хто може виправити дані у Резерв+ онлайн без візиту до ТЦК.

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