Практика судів
  1. В Україні

У Резерв+ українці сформували вже понад 500 000 військово-облікових документів

12:09, 19 червня 2024
Сформувати військово-обліковий документ зараз можуть українці зі 176 країн світу.
У Резерв+ українці сформували вже понад 500 000 військово-облікових документів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», у застосунку Резерв+ для військовозобов’язаних з'явився обліковий документ через QR-код.

19 червня заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко повідомила, що вже понад 500 000 військово-облікових документів отримали користувачі Резерв+.

«Це майже третина від усіх оновлень даних у застосунку», - зазначила вона.

Черногоренко нагадала, що отримати військово-обліковий документ зараз можуть українці зі 176 країн світу.

Також «Судово-юридична газета» розповідала, що в Україні готуються до запуску електронного військово-облікового документа (е-ВОД). Це електронний документ, який відображається у застосунку на смартфоні користувача та містить перевірені дані з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг».

Як раніше розповів речник Міноборони Дмитро Лазуткін під час телемарафону, «для багатьох українців цей QR-код є певним символом легітимізації, тому що таким чином електронний документ можна буде всюди показувати, і він буде рівнозначний паперовому».

Поки що військовозобов’язаним вклеюють у військово-обліковий документ штрих-код (VIN-код). Фактично це є ідентифікаційним кодом, який Реєстр військовозобов’язаних «Оберіг» автоматично присвоює військовозобов’язаному.

Додамо, дані про бронювання будуть завантажені до Резерв+ до 22 червня.

Ще стало відомо, хто може виправити дані у Резерв+ онлайн без візиту до ТЦК.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рада схвалила законопроект про штрафи до 17 тисяч грн за невиконання вимог Військовій поліції

Військову поліцію наділять правом під час проведення перевірок або службових розслідувань звертатися із запитами до юридичних осіб усіх форм власності, які обов’язкові для виконання.

В Україні існує недобросовісне застосування податковими органами норм щодо Platts – юрист

На XII Міжнародному судово-правовому форумі, який відбувся у Києві минулого тижня, адвокат Євген Дядюк підняв «вічну» (на його думку) тему, яка стосується взаємодії з податковими органами та добросовісності останніх у спорах із трансфертного ціноутворення.

США роблять великі інвестиції в Україну, треба докласти ще більше зусиль для боротьби з корупцією – Посол США Бріджит Брінк

Україна докладає зусиль для того, щоб вести боротьбу з корупцією, але треба зробити ще більше, тому що це надає США можливість допомагати Україні – Посол США Бріджит Брінк.

Народні депутати схвалили законопроект про Військову поліцію, яка матиме право проникати до житла в певних випадках

Військова поліція зможе здійснювати оперативно-розшукову діяльність і у невідкладних випадках, пов'язаних з безпосереднім переслідуванням осіб, зможе проникати до житла чи до іншого володіння особи з негайним повідомленням органу досудового розслідування та прокуратури.

Нового директора Бюро економічної безпеки будуть відбирати міжнародні експерти – Комітет схвалив законопроект

Комітет схвалив законопроект про реформу Бюро економічної безпеки.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Микола Матущак
    Микола Матущак
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Галина Шашуріна
    Галина Шашуріна
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Віктор Кичун
    Віктор Кичун
    суддя Конституційного Суду України