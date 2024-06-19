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Розвиток рибної галузі: Рада підтримала у першому читанні законопроект про залучення інвестицій

11:41, 19 червня 2024
Парламент підтримав урядовий законопроект щодо забезпечення простежуваності водних біоресурсів, а також щодо залучення інвестицій.
Розвиток рибної галузі: Рада підтримала у першому читанні законопроект про залучення інвестицій
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Верховна Рада прийняла за основу законопроекти для подальшої реалізації реформи рибної галузі України.

Прийнято за основу законопроект «Про забезпечення простежуваності водних біоресурсів та/або продукції, виробленої з водних біоресурсів» № 9545.

Ним визначено основні правові, економічні та організаційні засади забезпечення простежуваності походження водних біоресурсів та продукції виробленої з них, починаючи з вилову риби та закінчуючи реалізацією кінцевому споживачу.

Водночас документ спрямований на усунення бар'єрів для вільної торгівлі з Європейським Союзом.

Передбачається впровадження: електронної системи простежуваності водних біоресурсів та продукції з них; сертифікатів походження, вилову, реекспорту водних біоресурсів і свідоцтва про переробку простежуваних водних біоресурсів та продукції з них. Впровадження товарно-транспортної накладної для простежуваних водних біоресурсів та продукції з них (ттн-риба); електронних журналів суб’єкта рибного господарства та аквакультури.

Також прийнято за основу законопроект 8119 про залучення інвестицій у розвиток галузі рибного господарства .Передбачається створення нового інвестиційного законодавства задля розвитку рибної галузі, запровадження механізмів рівного доступу до ресурсу, одночасно залучивши на ринок додаткові кошти для розвитку не тільки галузі рибного господарства, а також й інших сфер економіки України.

Зокрема, проект акту визначає правові та організаційні засади залучення інвестицій у розвиток галузі рибного господарства, у тому числі аквакультури та марикультури в частинах рибогосподарських водних об'єктів, акваторіях внутрішніх морських вод, територіального моря, акваторіях виключної (морської) економічної зони України та прибережних захисних смуг.

Також документом передбачено впровадження ефективного та раціонального використання водних біоресурсів у відповідних рибогосподарських водних об’єктах, збільшення їх рибопродуктивності, збереження навколишнього природного середовища, а також забезпечення прозорості, рівності та конкурентності.

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