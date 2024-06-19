Развитие рыбной отрасли: Рада поддержала в первом чтении законопроект о привлечении инвестиций

Парламент поддержал правительственный законопроект по обеспечению прослеживаемости водных биоресурсов, а также привлечению инвестиций.

Верховная Рада приняла за основу законопроекты о дальнейшей реализации реформы рыбной отрасли Украины.

Принят за основу законопроект «Об обеспечении прослеживаемости водных биоресурсов и продукции, произведенной из водных биоресурсов» № 9545.

Им определены основные правовые, экономические и организационные основы обеспечения прослеживаемости происхождения водных биоресурсов и продукции производимой из них, начиная с лова рыбы и заканчивая реализацией конечному потребителю.

В то же время, документ направлен на устранение барьеров для свободной торговли с Европейским Союзом.

Предполагается внедрение: электронной системы прослеживаемости водных биоресурсов и продукции из них; сертификатов происхождения, отлова, реэкспорта водных биоресурсов и свидетельства о переработке прослеживаемых водных биоресурсов и продукции из них. внедрение товарно-транспортной накладной для прослеживаемых водных биоресурсов и продукции из них (тн-рыба); электронных журналов субъекта рыбного хозяйства и аквакультуры

Также принят за основу законопроект №8119 о привлечении инвестиций в развитие отрасли рыбного хозяйства. других сфер экономики.

В частности, проект акта определяет правовые и организационные основы привлечения инвестиций в развитие отрасли рыбного хозяйства, в том числе аквакультуры и марикультуры в частях рыбохозяйственных водных объектов, акваториях внутренних морских вод, территориального моря, акваториях исключительной (морской) экономической зоны Украины и прибрежных защитных полос.

Также документом предусмотрено внедрение эффективного и рационального использования водных биоресурсов в соответствующих рыбохозяйственных водных объектах, увеличение их рыбопродуктивности, сохранение окружающей среды, а также обеспечение прозрачности, равенства и конкурентности.

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