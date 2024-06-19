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США делают большие инвестиции в Украину, нужно приложить еще больше усилий по борьбе с коррупцией – Посол США Бриджит Бринк

11:45, 19 июня 2024
Украина прилагает усилия для того, чтобы вести борьбу с коррупцией, но нужно сделать еще больше, потому что это дает США возможность помогать Украине – Посол США Бриджит Бринк.
США делают большие инвестиции в Украину, нужно приложить еще больше усилий по борьбе с коррупцией – Посол США Бриджит Бринк
Фото: unian.net
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Украина должна делать еще больше для борьбы с коррупцией, потому что США делают большие инвестиции в Украину. Об этом заявила Посол США в Украине Бриджит Бринк в интервью Общественному.

«Борьба с коррупцией имеет ключевое значение для возможности Украины вести борьбу во время войны», - отметила она.

«Даже во время войны власти, в том числе парламент и народ Украины, прилагают усилия для того, чтобы вести борьбу с коррупцией. И это дало Украине возможность добиться начала переговоров по вступлению в ЕС. Это позволило МВФ продолжать выделять средства для поддержки украинской экономики. И это позволило Соединенным Штатам и нашим партнерам оказывать помощь Украине в ее нынешней борьбе.

Я думаю, все согласятся с тем, что нужно сделать еще больше. Мы, Соединенные Штаты Америки, делаем большие инвестиции в вашу страну. Мы хотели бы, чтобы вы добились своих целей. И я и вся администрация мы настроены на то, чтобы помочь вам это сделать. Нелегко делать такие шаги, чтобы создать благоприятный инвестиционный климат, в котором Украина нуждается для восстановления и укрепления собственной экономики» - указала Бринк.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», принятый в конце апреля 2024 года Конгрессом США закон о предоставлении военной помощи Украине на 60 млрд долларов США предусматривает условие заключения между Президентом США и украинским Кабмином соглашения, где будут установлены механизмы возврата части экономической помощи в 7,8 млрд долларов.

30 мая Кабмин одобрил текст проекта Соглашения между Правительством Украины и Правительством США о возвращении Украиной Соединенным Штатам экономической помощи, который предусматривает, что «при наличии средств США намерены предоставить до 7,899 млрд долларов США по ассигнованиям на Фонд экономической поддержки (ESF) и до 1,575 млрд. долларов США из фондов «Помощь Европе, Азии и Центральной Азии» (AEECA), предусмотренных в Законе USSAA для экономической помощи в пользу Украины. Условия финансирования будут определены отдельными договоренностями».

Однако на данный момент неизвестно, подписала ли проект соглашения сторона США.

Автор: Наталья Мамченко 

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