Куда должен обратиться ФЛП для получения справки о доходах: разъяснение

В какой контролирующий орган имеет право обратиться ФЛП для получения справки о доходах и за какой период может быть предоставлена ​​такая справка.

Кременчугская ГНИ Главного управления ГНС в Полтавской области напомнила, в какой контролирующий орган имеет право обратиться ФЛП для получения справки о доходах и за какой период может быть предоставлена ​​такая справка.

Физические лица – предприниматели представляют в контролирующий орган налоговую декларацию по месту своего налогового адреса. Налоговым адресом налогоплательщика – физического лица признается место его жительства, по которому он берется на учет как налогоплательщик в контролирующем органе.

Плательщики единого налога для получения справки о доходах имеют право подать в контролирующий орган налоговую декларацию за другой, чем квартальный (годовой) налоговый (отчетный) период, не освобождающий такого налогоплательщика от обязанности представления налоговой декларации в срок, установленный для квартального ( годового) налогового (отчетного) периода (п.п. 296.8 ст. 296 НКУ).

Согласно ст. 291 разд. I Перечня типовых документов, создаваемых во время деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, других учреждений, предприятий и организаций с указанием сроков хранения документов, утвержденного приказом Министерства юстиции Украины от 12.04.2012 № 578/5, учетные дела налогоплательщиков и сборов (обязательные платежи) сохраняются в течение 5 лет после прекращения деятельности таких субъектов хозяйствования.

Учитывая изложенное, ФЛП может получить по письменному обращению в контролирующем органе по месту своего налогового адреса справку о доходах на основании представленной налоговой декларации за любой период осуществления предпринимательской деятельности, указанный в заявлении.

В случае прекращения предпринимательской деятельности ФЛП срок хранения учетных дел в контролирующем органе составляет 5 лет.

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