Практика судів
  1. В Україні

Куди має звернутися ФОП для отримання довідки про доходи: роз’яснення

20:30, 19 червня 2024
До якого контролюючого органу має право звернутись ФОП для отримання довідки про доходи та за який період може бути надана така довідка.
Куди має звернутися ФОП для отримання довідки про доходи: роз’яснення
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кременчуцька ДПІ Головного управління ДПС у Полтавській області нагадала, до якого контролюючого органу має право звернутись ФОП для отримання довідки про доходи та за який період може бути надана така довідка.

Фізичні особи – підприємці подають до контролюючого органу податкову декларацію за місцем своєї податкової адреси. Податковою адресою платника податків – фізичної особи визнається місце її проживання, за яким вона береться на облік як платник податків в контролюючому органі.

Платники єдиного податку для отримання довідки про доходи мають право подати до контролюючого органу податкову декларацію за інший, ніж квартальний (річний) податковий (звітний) період, що не звільняє такого платника податку від обов’язку подання податкової декларації у строк, встановлений для квартального (річного) податкового (звітного) періоду (п.п. 296.8 ст. 296 ПКУ).

Відповідно до ст. 291 розд. І Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2012 № 578/5, облікові справи платників податків і зборів (обов’язкових платежів) зберігаються протягом 5 років після припинення діяльності таких суб’єктів господарювання.

Враховуючи викладене, ФОП може отримати за письмовим зверненням у контролюючому органі за місцем своєї податкової адреси довідку про доходи на підставі поданої податкової декларації за будь-який період здійснення підприємницької діяльності, зазначений у заяві.

У разі припинення підприємницької діяльності ФОПа термін зберігання облікових справ у контролюючому органі становить 5 років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ВККС визначила етапи конкурсу на посади суддів апеляційних судів

Кваліфікаційний іспит у серпні, а тестування на когнітивні здібності поки що під питанням.

Кабмін врегулював порядок створення електронного військово-облікового документу з QR-кодом, але знов не згадав про Резерв+

Уряд оприлюднив зміни до постанови про порядок формування електронного військово-облікового документу з QR-кодом, але не згадав про застосунок Резерв+.

Військово-обліковий документ з QR-кодом тепер можна пред’являти при перетині кордону – Прикордонна служба

Втім, з огляду на відсутність опублікованої постанови про «Резерв+» поки незрозуміло, на що можуть посилатися громадяни, якщо прикордонники відмовлять у прийнятті електронного військово-облікового документу.

ВККС призначила кваліфоцінювання суддям, яких було притягнуто до дисциплінарної відповідальності: список

Призначено кваліфікаційне оцінювання 12 суддям місцевих суддів та судді Верховного Суду.

Виконуючий обов’язки керівника апарату суду зможе виконувати повноваження голови суду – Рада схвалила законопроект

Керівник апарату суду або т. в. о. керівника апарату суду, за певних умов зможе здійснювати повноваження голови суду до моменту призначення, обрання, переведення або закінчення відрядження щонайменше одного судді.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Микола Матущак
    Микола Матущак
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Галина Шашуріна
    Галина Шашуріна
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Віктор Кичун
    Віктор Кичун
    суддя Конституційного Суду України