Куди має звернутися ФОП для отримання довідки про доходи: роз’яснення

До якого контролюючого органу має право звернутись ФОП для отримання довідки про доходи та за який період може бути надана така довідка.

Кременчуцька ДПІ Головного управління ДПС у Полтавській області нагадала, до якого контролюючого органу має право звернутись ФОП для отримання довідки про доходи та за який період може бути надана така довідка.

Фізичні особи – підприємці подають до контролюючого органу податкову декларацію за місцем своєї податкової адреси. Податковою адресою платника податків – фізичної особи визнається місце її проживання, за яким вона береться на облік як платник податків в контролюючому органі.

Платники єдиного податку для отримання довідки про доходи мають право подати до контролюючого органу податкову декларацію за інший, ніж квартальний (річний) податковий (звітний) період, що не звільняє такого платника податку від обов’язку подання податкової декларації у строк, встановлений для квартального (річного) податкового (звітного) періоду (п.п. 296.8 ст. 296 ПКУ).

Відповідно до ст. 291 розд. І Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2012 № 578/5, облікові справи платників податків і зборів (обов’язкових платежів) зберігаються протягом 5 років після припинення діяльності таких суб’єктів господарювання.

Враховуючи викладене, ФОП може отримати за письмовим зверненням у контролюючому органі за місцем своєї податкової адреси довідку про доходи на підставі поданої податкової декларації за будь-який період здійснення підприємницької діяльності, зазначений у заяві.

У разі припинення підприємницької діяльності ФОПа термін зберігання облікових справ у контролюючому органі становить 5 років.

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