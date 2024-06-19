США роблять великі інвестиції в Україну, треба докласти ще більше зусиль для боротьби з корупцією – Посол США Бріджит Брінк

Україна докладає зусиль для того, щоб вести боротьбу з корупцією, але треба зробити ще більше, тому що це надає США можливість допомагати Україні – Посол США Бріджит Брінк.

Фото: unian.net

Україна повинна робити ще більше для боротьби з корупцією, адже США роблять великі інвестиції в Україну. Про це заявила Посол США в Україні Бріджит Брінк в інтерв'ю Суспільному.

«Боротьба з корупцією має ключове значення для спроможності України вести боротьбу під час війни», - зазначила вона.

«Навіть під час війни влада, у тому числі парламент і народ України, докладають зусиль для того, щоб вести боротьбу з корупцією. І це дало Україні спроможність домогтися початку переговорів щодо вступу до ЄС. Це дало можливість МВФ продовжувати виділяти кошти для підтримки української економіки. І це дало можливість Сполученим Штатам і нашим партнерам надавати допомогу Україні у її теперішній боротьбі.

Я думаю, всі погодяться з тим, що треба зробити ще більше. Ми, Сполучені Штати Америки, робимо великі інвестиції у вашу країну. Ми хотіли б, щоб ви досягли своїх цілей. І я, і вся адміністрація, ми налаштовані на те, щоб допомогти вам це зробити. Нелегко робити такі кроки, щоб створити сприятливий інвестиційний клімат, якого Україна потребує для відновлення та зміцнення власної економіки» - вказала Брінк.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», ухвалений наприкінці квітня 2024 року Конгресом США закон про надання військової допомоги Україні на 60 млрд доларів США передбачає умову про укладення між Президентом США та українським Кабміном угоди, де будуть встановлені механізми повернення частини економічної допомоги 7,8 млрд доларів.

30 травня Кабмін схвалив тексту проекту Угоди між Урядом України та Урядом США щодо повернення Україною Сполученим Штатам економічної допомоги, який передбачає, що «за наявності коштів США мають намір надати до 7,899 млрд доларів США з асигнувань на Фонд економічної підтримки (ESF) та до 1,575 млрд доларів США з фондів «Допомога Європі, Азії та Центральній Азії» (AEECA), передбачених у Законі USSAA для економічної допомоги на користь України. Умови фінансування будуть визначені окремими домовленостями».

Однак наразі невідомо, чи підписала проект угоди сторона США.

Автор: Наталя Мамченко

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