В Резерв+ украинцы сформировали уже более 500 000 военно-учетных документов

Сформировать военно-учетный документ сейчас могут украинцы из 176 стран.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в приложении Резерв+ для военнообязанных появился учетный документ через QR-код.

19 июня заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко сообщила, что уже более 500 000 военно-учетных документов получили пользователи Резерв+.

«Это почти треть всех обновлений данных в приложении», - отметила она.

Черногоренко напомнила, что получить военно-учетный документ сейчас могут украинцы из 176 стран мира.

Также «Судебно-юридическая газета» рассказывала, что в Украине готовятся к запуску электронного военно-учетного документа (е-ВОД). Это электронный документ, отображаемый в приложении на смартфоне пользователя и содержащий проверенные данные из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег».

Как ранее рассказал спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин во время телемарафона, «для многих украинцев этот QR-код является определенным символом легитимизации, потому что таким образом электронный документ можно будет повсюду показывать, и он будет равнозначен бумажному».

Пока что военнообязанным вклеивают в военно-учетный документ штрих-код (VIN-код). Фактически это идентификационный код, который Реестр военнообязанных «Оберег» автоматически присваивает военнообязанному.

Добавим, данные о бронировании будут загружены в Резерв+ до 22 июня.

Еще стало известно, кто может исправить данные в Резерв+ онлайн без визита в ТЦК.

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