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Оновлення переліку споживачів з гарантованим електропостачанням планується завершити до 1 липня, — Держенергонагляд

13:02, 19 червня 2024
Перелік об’єктів критичної інфраструктури з гарантованим електропостачанням пропонується розділити за сезонами – на літній та зимовий.
Оновлення переліку споживачів з гарантованим електропостачанням планується завершити до 1 липня, — Держенергонагляд
Фото: sies.gov.ua
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Оновлення переліку споживачів з гарантованим електропостачанням планується завершити до 1 липня. Про це повідомив голова Держенергонагляду Руслан Слободян.

За його словами, наразі процес оновлення відбувається у кожній області.

«Наразі в багатьох областях з переліку об’єктів з гарантованим електропостачанням вже виключено десятки, а в деяких областях – понад сотню споживачів. Логіка процесу в тому, що важливо віднайти баланс і захистити об’єкти критичної інфраструктури від відключень, водночас не створюючи надмірного навантаження на інших», – зауважив Слободян.

Також він зазначив, що перелік об’єктів критичної інфраструктури з гарантованим електропостачанням пропонується розділити за сезонами – на літній та зимовий.

«Зараз до переліку включено серед іншого об’єкти, що надзвичайно важливі упродовж опалювального періоду, але влітку не працюють. Тому зараз їх доцільно виключити з переліку, а із настанням холодів повернути до нього. Пов’язано це з тим, що поруч з такими об’єктами до ліній електропередачі підключено багато інших споживачів, що можуть бути задіяні у графіках знеструмлень», – пояснив голова Держенергонагляду.

Крім того, там, де не можна заживити об’єкти на різні лінії електропередачі, розглядається можливість ручного перемикання у випадку застосування графіків відключень. Зокрема, така практика застосовувалась взимку 2022 - 2023 років, яка досить ефективна для досягнення соціальної справедливості. Таке перемикання здійснюється у мережі середньої напруги 10 кВ.

 «На жаль, на сьогодні не всі мережі у нас повністю автоматизовані й далеко не всі частини мережі можна вимикати та вмикати дистанційно. Іноді потрібно виїхати в якийсь розподільний пункт і там вже на місці вимкнути частину лінії. Це, звичайно, потребує додаткових зусиль операторів системи розподілу», – зауважив він.

Щодо графіків погодинних відключень Слободян нагадав, що війська рф завдали серйозних руйнувань, а подекуди повністю знищили об’єкти маневрової генерації, що спричинило дефіцит електроенергії та потребу введення стабілізаційних відключень.

У найближчі півтора місяця очікується дещо складна ситуація з постачанням електроенергії.

Полегшення очікується у серпні, враховуючи завершення ремонтних робіт на деяких атомних енергоблоках та зменшення кількості об’єктів з гарантованим електропостачанням.

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