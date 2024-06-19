Установлено лицо украинского военного, которого жестоко убили оккупанты в Донецкой области, — ОГП

Также известны данные российских командиров, отдавших приказ обезглавить украинского военного.

Правоохранители установили личность украинского военного, которого жестоко убили российские оккупанты в Донецкой области. Об этом заявил генеральный прокурор Андрей Костин, передает ОГП.

Пока назвать имени погибшего военного не могут, поскольку продолжаются процедуры для окончательного подтверждения его данных.

Также генпрокурор утверждает, что идентифицированы российские командиры, потенциально ответственные за обезглавление украинского защитника, осуществляются меры по проверке этой информации.

«Этот факт является еще одним подтверждением, что полное пренебрежение к международному праву и общечеловеческой морали – это государственная политика страны-террориста России. Каждый мировой лидер, давит руку путина, должен осознавать, что давит руку лицу, терпящему варварские убийства», – подчеркнул Андрей Костин.

Накануне в Офисе генпрокурора сообщили об обезглавлении украинского защитника Донецкой области. ОГП получили информацию, что «руководители одного из подразделений оккупационных войск рф в Волновахском районе Донбасса отдали приказ не брать в плен украинских военнослужащих, а убить их с бесчеловечной жестокостью – путем обезглавления».

В ОГП отметили, что во время проведения аэроразведки на одной из боевых позиций в Донецкой области украинские военные обнаружили поврежденный бронированный автомобиль Сил обороны Украины. На нем находилась отрезанная глава украинского защитника.

В настоящее время при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В рамках следствия принимаются все необходимые меры для установления обстоятельств происшествия. Проверяется причастность конкретных военнослужащих рф к совершению этого преступления.

Источник фото: Офис генпрокурора

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