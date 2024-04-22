Военнослужащим, напавшим на патрульных, объявили еще одно подозрение — в убийстве и покушении на жизнь полицейских

С подозреваемыми проводятся следственные действия и решается вопрос об избрании им мер пресечения в виде заключения под стражу.

Источник фото: ОГП

Двум военнослужащим, которым работники ГБР уже сообщили о подозрении в дезертирстве с оружием, совершенном в условиях военного положения, объявили о подозрении в убийстве и покушении на жизнь полицейских. Об этом пишет Офис Генерального прокурора.

«При процессуальном руководстве спецпрокуратуры в сфере обороны Южного региона двум военнослужащим сообщено о подозрении в посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ст. 348, ч. 1 ст. 263 УК Украины)», - сказано в сообщении ОПГ.

По данным следствия, 20 апреля ночью подозреваемые во время проверки автомобиля убили одного полицейского, ранили другого и скрылись с места происшествия.

В настоящее время с подозреваемыми проводятся следственные действия и решается вопрос об избрании им мер пресечения в виде заключения под стражу. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное заключение.

Как писала «Судебно-юридическая газета», ночью в Гайсинском районе двое мужчин открыли огонь по правоохранителям. От полученных ранений погиб 20-летний полицейский, его напарник ранен. В ОГП заявили о проверке причастности двух военнослужащих. Позже в Сухопутных войсках ВС Украины заявили, что на видео, которое распространяется в СМИ, присутствуют военнослужащие одной из их воинских частей.

Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский сообщил о задержании в Одесской области нападающих на полицейских.

«Злоумышленники задержаны при силовой поддержке спецподразделения КОРД. Нападающие — двое военных, отец и сын, 52 и 26 лет, уроженцы Винницкой области», - сообщил глава Нацполиции.

Спикер Нацполиции Елена Бережная сообщила, что нападавших на патрульных задержали 21 апреля. Как только произошло задержание – эту информацию официально сообщили в правоохранительных органах. По ее словам, задержанные планировали сбежать из Украины.

В Министерстве внутренних дел показали видео задержания.

Источник фото: ОГП

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