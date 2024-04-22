Військовослужбовцям, які напали на патрульних, оголосили ще одну підозру — у вбивстві та замаху на життя поліцейських

Із підозрюваними проводяться слідчі дії та вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Джерело фото: ОГП

Двом військовослужбовцям, яким працівники ДБР уже повідомили про підозру у дезертирстві зі зброєю, здійснену в умовах воєнного стану, оголосили про підозру у вбивстві та замаху на життя поліцейських. Про це пише Офіс Генерального прокурора.

«За процесуального керівництва спецпрокуратури у сфері оборони Південного регіону двом військовослужбовцям повідомлено про підозру у посяганні на життя працівника правоохоронного органу та незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ст. 348, ч. 1 ст. 263 КК України)», - сказано у повідомленні ОПГ.

За даними слідства, 20 квітня вночі підозрювані під час перевірки автомобіля вбили одного поліцейського, поранили іншого та втекли з місця події.

На даний час із підозрюваними проводяться слідчі дії та вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне ув’язнення.

Як писала «Судово-юридична газета», вночі в Гайсинському районі двоє чоловіків відкрили вогонь по правоохоронцях. Від отриманих поранень загинув 20-річний поліцейський, його напарник поранений. В ОГП заявили про перевірку причетності двох військовослужбовців. Згодом у Сухопутних війська ЗС України заявили, що на відео, яке поширюється в ЗМІ, присутні військовослужбовці однієї із їхніх військових частин.

Голова Національної поліції України Іван Вигівський повідомив про затримання в Одеській області нападників на поліцейських.

«Зловмисники затримані за силової підтримки спецпідрозділу КОРД. Нападники — двоє військових, батько та син, 52 та 26 років, уродженці Вінницької області», - повідомив голова Нацполіції.

Речниця Нацполіції Олена Бережна повідомила, що нападників на патрульних затримали 21 квітня. Як тільки відбулося затримання – цю інформацію офіційно повідомили у правоохоронних органах. За її словами, затримані планували втекти з України.

У Міністерстві внутрішніх справ показали відео затримання.

Джерело фото: ОГП

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