Підозрюваних у розстрілі поліцейського на Вінниччині залишили під вартою

Суд продовжив тримання під вартою для батька та сина, яких підозрюють у розстрілі поліцейського.

Фото: поліція

Вінницький міський суд продовжив тримання під вартою батьку та сину, яких підозрюють у вбивстві поліціянта. Про це повідомляє пресслужба суду.

Зазначається, що судді врахували обґрунтованість пред’явленої підозри та наявність ризиків, що підозрювані можуть сховатися від слідства, а тому продовжили термін тримання під вартою ще на 30 днів.

Чоловіків підозрюють у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ст. 348 Кримінального кодексу України. Вони можуть отримати довічне ув’язнення.

Як писала «Судово-юридична газета», в Гайсинському районі двоє чоловіків відкрили вогонь по правоохоронцях. Від отриманих поранень загинув 20-річний поліцейський, його напарник був поранений.

Речниця Нацполіції Олена Бережна повідомила, що нападників на патрульних затримали 21 квітня.

У Міністерстві внутрішніх справ показали відео затримання.

Двом військовослужбовцям, яким працівники ДБР уже повідомили про підозру у дезертирстві зі зброєю, здійснену в умовах воєнного стану, оголосили про підозру у вбивстві та замаху на життя поліцейських.

Нападники на правоохоронців на Вінниччині перевозили боєприпаси.

22 квітня Вінницький міський суд обрав запобіжні заходи підозрюваним.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.