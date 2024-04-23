Розстріл поліцейських на Вінниччині: яку саме зброю перевозили нападники

Нападники на правоохоронців на Вінниччині перевозили боєприпаси.

Як відомо, 22 квітня Вінницький міський суд обрав запобіжні заходи підозрюваним у нападі на поліцейських у Вінницькій області.

Керівник Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Олексій Рихлюк повідомив, яку саме зброю перевозили зловмисники. Про це він розповів в ефірі «Київ24».

За його словами, затримані під час судового засідання визнали свою вину та розповіли важливі моменти.

Олексій Рихлюк зазначив, що розголошувати їхні покази не може, однак вони мають певне значення і на даний час все перевіряється.

«Що я можу зазначити? Що після того, як вони дійсно повідомили, що в водоймі вони залишили певну кількість бойових припасів… Наразі провели огляд місця події за участю вибухотехніків та водолазів та вже встановлено… Це попереднє, знайдено близько 100 гранат, а також близько 100 запалів до них та близько 25 тисяч набоїв до стрілецької зброї калібру 5,45. Це попередні дані», – заявив керівник Вінницької спеціалізованої прокуратури.

Він додав, що слідчі ще проводили огляд місця події та описували все інше майно. Наразі слідчі встановлюють, навіщо військові везли боєприпаси.

Щодо наркотичних засобів, то слідство не встановило будь-які дані, які свідчать про їхній незаконний обіг, зазначив Олексій Рихлюк.

Як писала «Судово-юридична газета», в Гайсинському районі двоє чоловіків відкрили вогонь по правоохоронцях. Від отриманих поранень загинув 20-річний поліцейський, його напарник поранений. В ОГП заявили про перевірку причетності двох військовослужбовців. Згодом у Сухопутних війська ЗС України заявили, що на відео, яке поширюється в ЗМІ, присутні військовослужбовці однієї із їхніх військових частин.

Голова Національної поліції України Іван Вигівський повідомив про затримання в Одеській області нападників на поліцейських.

«Зловмисники затримані за силової підтримки спецпідрозділу КОРД. Нападники — двоє військових, батько та син, 52 та 26 років, уродженці Вінницької області», - повідомив голова Нацполіції.

Речниця Нацполіції Олена Бережна повідомила, що нападників на патрульних затримали 21 квітня. Як тільки відбулося затримання – цю інформацію офіційно повідомили у правоохоронних органах. За її словами, затримані планували втекти з України.

У Міністерстві внутрішніх справ показали відео затримання.

Додамо, двом військовослужбовцям, яким працівники ДБР уже повідомили про підозру у дезертирстві зі зброєю, здійснену в умовах воєнного стану, оголосили про підозру у вбивстві та замаху на життя поліцейських.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.