Розстріл поліцейських на Вінниччині: двом підозрюваним обрали запобіжні заходи

Суд обрав зловмисникам безальтернативний запобіжний захід у виді тримання під вартою.

У понеділок, 22 квітня, Вінницький міський суд обрав запобіжний захід підозрюваним у нападі на поліцейських у Вінницькій області у вигляді арешту.

Йдеться про 52-річного Валерія Василаке та 26-річного Віталія Василаке.

Як повідомив Офіс Генерального прокурора, підозрюваному військовослужбовцю, 1972 р.н. суд обрав безальтернативний запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Йому інкриміновано вбивство і замах на життя поліцейських, незаконне поводження зі зброєю та дезертирство.

Підозрюваному 26-річному військовослужбовцю суд обрав безальтернативний запобіжний захід у виді тримання під вартою. Йому інкриміновано вбивство і замах на життя поліцейських, незаконне поводження зі зброєю та дезертирство.

Як писала «Судово-юридична газета», в Гайсинському районі двоє чоловіків відкрили вогонь по правоохоронцях. Від отриманих поранень загинув 20-річний поліцейський, його напарник поранений. В ОГП заявили про перевірку причетності двох військовослужбовців. Згодом у Сухопутних війська ЗС України заявили, що на відео, яке поширюється в ЗМІ, присутні військовослужбовці однієї із їхніх військових частин.

Голова Національної поліції України Іван Вигівський повідомив про затримання в Одеській області нападників на поліцейських.

«Зловмисники затримані за силової підтримки спецпідрозділу КОРД. Нападники — двоє військових, батько та син, 52 та 26 років, уродженці Вінницької області», - повідомив голова Нацполіції.

Речниця Нацполіції Олена Бережна повідомила, що нападників на патрульних затримали 21 квітня. Як тільки відбулося затримання – цю інформацію офіційно повідомили у правоохоронних органах. За її словами, затримані планували втекти з України.

У Міністерстві внутрішніх справ показали відео затримання.

Додамо, двом військовослужбовцям, яким працівники ДБР уже повідомили про підозру у дезертирстві зі зброєю, здійснену в умовах воєнного стану, оголосили про підозру у вбивстві та замаху на життя поліцейських.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.