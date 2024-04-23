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Незаконна порубка лісу на 900 тисяч гривень: на Буковині судитимуть експосадовця лісового господарства

10:51, 23 квітня 2024
Підозрюваний незаконно видав лісорубні квитки для проведення рубок головного користування на території одного з лісництв Чернівецького району.
Незаконна порубка лісу на 900 тисяч гривень: на Буковині судитимуть експосадовця лісового господарства
Фото: Чернівецька обласна прокуратура
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На Буковині судитимуть колишнього посадовця лісового господарства, який дозволив незаконну порубку лісу на 900 тисяч гривень. Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.

Так, прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Чернівецької обласної прокуратури передали до суду обвинувальний акт стосовно колишнього посадовця лісового господарства за фактами перевищення службових повноважень та незаконної порубки дерев, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 246 КК України).

За даними слідства, у 2023 році підозрюваний, перевищуючи свої службові повноваження,  незаконно видав лісорубні квитки для проведення рубок головного користування на території одного з лісництв Чернівецького району.

Відповідно до судової інженерно-екологічної експертизи збитки довкіллю оцінено в 900 тисяч гривень.

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