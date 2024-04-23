Незаконная порубка леса на 900 тысяч гривен: на Буковине будут судить экс-чиновника лесного хозяйства

На Буковине будут судить бывшего чиновника лесного хозяйства, разрешившего незаконную порубку леса на 900 тысяч гривен. Об этом сообщает Черновицкая областная прокуратура.
Так, прокуроры Специализированной экологической прокуратуры Черновицкой областной прокуратуры передали в суд обвинительный акт в отношении бывшего чиновника лесного хозяйства по фактам превышения служебных полномочий и незаконной порубки деревьев, что повлекло тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 24). .
По данным следствия, в 2023 году подозреваемый, превышая свои служебные полномочия, незаконно выдал лесорубные билеты на проведение рубок главного пользования на территории одного из лесничеств Черновицкого района.
Согласно судебной инженерно-экологической экспертизе, ущерб окружающей среде оценен в 900 тысяч гривен.
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