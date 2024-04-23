Практика судов
  1. В Украине

Незаконная порубка леса на 900 тысяч гривен: на Буковине будут судить экс-чиновника лесного хозяйства

10:51, 23 апреля 2024
Подозреваемый незаконно выдал лесорубные билеты на проведение рубок главного пользования на территории одного из лесничеств Черновицкого района.
Незаконная порубка леса на 900 тысяч гривен: на Буковине будут судить экс-чиновника лесного хозяйства
Фото: Черновицкая областная прокуратура
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Буковине будут судить бывшего чиновника лесного хозяйства, разрешившего незаконную порубку леса на 900 тысяч гривен. Об этом сообщает Черновицкая областная прокуратура.

Так, прокуроры Специализированной экологической прокуратуры Черновицкой областной прокуратуры передали в суд обвинительный акт в отношении бывшего чиновника лесного хозяйства по фактам превышения служебных полномочий и незаконной порубки деревьев, что повлекло тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 24). .

По данным следствия, в 2023 году подозреваемый, превышая свои служебные полномочия, незаконно выдал лесорубные билеты на проведение рубок главного пользования на территории одного из лесничеств Черновицкого района.

Согласно судебной инженерно-экологической экспертизе, ущерб окружающей среде оценен в 900 тысяч гривен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Закон об усилении мобилизации: военный учет и другие изменения для украинцев за границей

Лента новостей

Блоги
Публикации
Истек срок моратория СНБО на блокирование работы бизнеса путем процессуальных действий

23 апреля истек срок действия моратория СНБО, которым было поручено Офису Генпрокурора, ГБР, Нацполу, БЭБ и СБУ воздерживаться от обысков, задержаний, блокировок счетов, если это может заблокировать бизнес, а также провести аудит ограничительных мероприятий по бизнесу.

Давид Арахамия заявил, что запрет США осуществлять пенсионные выплаты с финансовой помощи не создаст проблем для выплаты пенсий

За счет перераспределения средств от наших доноров проблем с выплатами пенсий не будет, отметил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

В Высшем совете правосудия работают над Едиными показателями для оценки добропорядочности судей и кандидатов в судьи

Проект Единых показателей для оценки добропорядочности и профессиональной этики судьи и кандидата на должность судьи уже разработан, однако не опубликован.

Госимущество, переданное в уставный фонд АО, 100% акций которого в собственности государства, до завершения приватизации является государственной собственностью – позиция БП ВС

Большая Палата Верховного Суда: Изменение государственной формы собственности может происходить исключительно путем приватизации, а закон о приватизации государственного имущества не относит к способам приватизации передачи государственного имущества в уставный фонд (капитал) основанного ею акционерного общества.

Председатель НАПК Виктор Павлущик назначил своим заместителем экс-работника НАБУ Николая Корнелюка

Новый заместитель председателя НАПК Николай Корнелюк в 2023 году был руководителем отдела Национального антикоррупционного бюро.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон об усилении мобилизации: военный учет и другие изменения для украинцев за границей
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Лариса Рогач
    Лариса Рогач
    голова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду
  • Віктор Валюх
    Віктор Валюх
    голова Волинського окружного адміністративного суду
  • Олена Білоконь
    Олена Білоконь
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Євген Синельников
    Євген Синельников
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді