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Вбивство поліцейського на Вінниччині: одному з підозрюваних обирають запобіжний захід, відео

16:25, 22 квітня 2024
Прокуратура просить відправити Валерія Василака під варту без можливості внести заставу.
Вбивство поліцейського на Вінниччині: одному з підозрюваних обирають запобіжний захід, відео
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У понеділок, 22 квітня, у Вінницькому міському суді розпочалося засідання щодо обрання запобіжного заходу одному з підозрюваних у вбивстві поліцейського, яке сталося 20 квітня.

Запобіжний захід обирають обирають — Валерію Василаку.

Обрання заходу другому підозрюваному Віталію Василаку заплановано на 16:35.

Під час свого виступу прокурор заявив, що Віталій та Валерій хотіли залишити територію України.

 Валерій Василаке заявив, що дуже шкодує про вчинене і не проти обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

«Не розумію, як так сталося. Якби можна було все повернути, я б поміняв своє життя на життя поліцейського, скільки мені тут залишилося», - заявив Василаке.

Обвинувачення просить відправити Валерія під варту без можливості внесення застави.

Відео з соцмереж

Як писала «Судово-юридична газета», в Гайсинському районі двоє чоловіків відкрили вогонь по правоохоронцях. Від отриманих поранень загинув 20-річний поліцейський, його напарник поранений. В ОГП заявили про перевірку причетності двох військовослужбовців. Згодом у Сухопутних війська ЗС України заявили, що на відео, яке поширюється в ЗМІ, присутні військовослужбовці однієї із їхніх військових частин.

Голова Національної поліції України Іван Вигівський повідомив про затримання в Одеській області нападників на поліцейських.

«Зловмисники затримані за силової підтримки спецпідрозділу КОРД. Нападники — двоє військових, батько та син, 52 та 26 років, уродженці Вінницької області», - повідомив голова Нацполіції.

Речниця Нацполіції Олена Бережна повідомила, що нападників на патрульних затримали 21 квітня. Як тільки відбулося затримання – цю інформацію офіційно повідомили у правоохоронних органах. За її словами, затримані планували втекти з України.

У Міністерстві внутрішніх справ показали відео затримання.

Додамо, двом військовослужбовцям, яким працівники ДБР уже повідомили про підозру у дезертирстві зі зброєю, здійснену в умовах воєнного стану, оголосили про підозру у вбивстві та замаху на життя поліцейських. 

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