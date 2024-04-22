У Києві негода на вихідних пошкодила або повалила 107 дерев

У столиці виявили 60 повалених дерев, 47 – зазнали пошкоджень.

Через негоду та сильний вітер протягом вихідних днів у Києві виявлено 60 повалених дерев, 47 – зазнали пошкоджень. Про це пише Київська міська держадміністрація.

За інформацію КО «Київзеленбуд», у ліквідації наслідків буревію задіяли 12 одиниць техніки та 39 комунальників.

Також до ліквідації наслідків негоди залучили рятувальників комунальної аварійно-рятувальної служби (КАРС) «Київська служба порятунку». Від ранку 21 квітня оперативні підрозділи у складі 15 осіб відпрацювали 6 виїздів, під час яких прибрали повалені дерева з вулиць і доріг, розчистили тротуари та проїжджі частини для відновлення руху, демонтували аварійні конструкції (металеві листи) на дахах, звільнили з-під дерев автотранспорт.

Роботи проводили в Подільському, Святошинському, Солом’янському та Голосіївському районах столиці.

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