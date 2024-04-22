Практика судів
  1. В Україні

Юрособа-«єдинник» здійснює будівництво на власній земельній ділянці: чи сплачувати земельний податок

21:14, 22 квітня 2024
У разі здійснення будівництва (в тому числі виробничих об’єктів) юридична особа не використовує у господарській діяльності свої земельні ділянки.
Юрособа-«єдинник» здійснює будівництво на власній земельній ділянці: чи сплачувати земельний податок
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Податкова служба в Одеській області повідомляє, чи є платником земельного податку юридична особа – платник єдиного податку третьої групи, що є власником земельної ділянки, на якій здійснюється будівництво.

Зазначається, що відповідно до ст. 269, 270 Податкового кодексу України (із змінами, далі – ПКУ) платниками земельного податку є:

  • власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);
  • землекористувачі, яким відповідно до закону надані у користування земельні ділянки державної та комунальної власності на правах постійного користування.

Особливості справляння податку суб’єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою 1 розд. XIV ПКУ (п. 269.2 ст. 269 ПКУ).

Зокрема, платники єдиного податку звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на майно в частині земельного податку за земельні ділянки, що використовуються платниками єдиного податку першої – третьої груп для провадження господарської діяльності (крім діяльності з надання земельних ділянок та/або нерухомого майна, що розташоване на таких земельних ділянках, в оренду (найм), позичку, на іншому праві користування).

Господарська діяльність – діяльність особи, що пов’язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорам.

Тобто у разі здійснення будівництва (в тому числі виробничих об’єктів) юридична особа не використовує у господарській діяльності свої земельні ділянки. Відповідно не виконуються умови, які звільняють платника єдиного податку від сплати земельного податку.

Отже, юридична особа – платник єдиного податку третьої групи, що є власником земельної ділянки, на якій здійснюється будівництво (у тому числі виробничих об’єктів), сплачує земельний податок на загальних підставах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Закон про посилення мобілізації: військовий облік та інші зміни для українців за кордоном

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Голова НАЗК Віктор Павлущик призначив своїм заступником екс-працівника НАБУ Миколу Корнелюка

Новий заступник голови НАЗК Микола Корнелюк у 2023 році був керівником відділу Національного антикорупційного бюро.

Примусове вибачення за пост у Facebook як спосіб судового захисту гідності, честі чи ділової репутації не передбачено Цивільним кодексом – Верховний Суд

Крім того, такий примус до вибачення не узгоджується із прецедентною практикою Європейського суду з прав людини, зазначив Верховний Суд.

Електронний кабінет військовозобов’язаного має запрацювати до 17 червня – закон про мобілізацію

Військовозобов’язані зможуть через Електронний кабінет дізнатися про свої персональні дані, які занесені до Реєстру «Оберіг», та уточнити їх.

Суддя уклав договір з адвокатом про надання правової допомоги, але учасник процесу спробував укласти договір з цим же адвокатом

Дещо курйозна спроба створити конфлікт інтересів зафіксована у Волинській області.

Посадовцям місцевого самоврядування заборонять платити менше «мінімалки» у 7 тисяч грн

Верховна Рада ухвалить за основу законопроект, яким буде заборонено платити посадовцям органів місцевого самоврядування зарплату менше 7 тисяч грн.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон про посилення мобілізації: військовий облік та інші зміни для українців за кордоном
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Мельничук
    Володимир Мельничук
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду