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Юрлицо-«единщик» осуществляет строительство на собственном земельном участке: нужно ли платить земельный налог

21:14, 22 апреля 2024
При осуществлении строительства (в том числе производственных объектов) юридическое лицо не использует в хозяйственной деятельности свои земельные участки.
Юрлицо-«единщик» осуществляет строительство на собственном земельном участке: нужно ли платить земельный налог
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Налоговая служба в Одесской области сообщает, является ли плательщиком земельного налога юридическое лицо – плательщик единого налога третьей группы, являющийся собственником земельного участка, на котором осуществляется строительство.

Отмечается, что согласно ст. 269, 270 Налогового кодекса Украины (с изменениями, далее – НКУ) плательщиками земельного налога являются:

  • владельцы земельных участков, земельных долей (паев);
  • землепользователи, которым согласно закону предоставлены в пользование земельные участки государственной и коммунальной собственности на правах постоянного пользования.

Особенности взимания налога субъектами хозяйствования, применяющими упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности, устанавливаются главой 1 разд. XIV НКУ (п. 269.2 ст. 269 НКУ).

В частности, плательщики единого налога освобождаются от обязанности начисления, уплаты и представления налоговой отчетности по налогу на имущество в части земельного налога за земельные участки, используемые плательщиками единого налога первой – третьей групп для осуществления хозяйственной деятельности (кроме деятельности по предоставлению земельных участков и /или недвижимого имущества, расположенного на таких земельных участках, в аренду (наем), ссуду, на другом праве пользования).

Хозяйственная деятельность – деятельность лица, связанная с производством (изготовлением) и/или реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг, направленная на получение дохода и проводимая таким лицом самостоятельно и/или через свои обособленные подразделения, а также через любое другое лицо, действующее в пользу первого лица, в том числе по договорам комиссии, поручениям и агентским договорам.

То есть, в случае осуществления строительства (в том числе производственных объектов) юридическое лицо не использует в хозяйственной деятельности свои земельные участки. Соответственно не выполняются условия, освобождающие плательщика единого налога от уплаты земельного налога.

Следовательно, юридическое лицо – плательщик единого налога третьей группы, который является собственником земельного участка, на котором осуществляется строительство (в том числе производственных объектов), оплачивает земельный налог на общих основаниях.

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