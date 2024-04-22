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В Одессе все чаще на улицах встречаются дикие лисы – специалист рассказал, как с ними обращаться

22:36, 22 апреля 2024
От одесситов поступают сообщения о лисах в городе и в близлежащих населенных пунктах.
В Одессе все чаще на улицах встречаются дикие лисы – специалист рассказал, как с ними обращаться
Источник фото: Игорь Биляков
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В Одессе жители сообщают о частых встречах с дикими лисицами, которые гуляют в городе и в близлежащих населенных пунктах – их видят в парках, на улицах.

«Уже некоторое время от одесситов поступают сообщения о лисах в городе и в близлежащих населенных пунктах. Их видят в парках, на улицах и т.д. Люди часто бывают обеспокоены, спрашивают, как реагировать», – рассказывает директор Одесского зоопарка Игорь Биляков.

По его словам, обычная лиса – это вид-космополит, его ареал очень широк. Вид чрезвычайно пластичный, лиса населяет разнообразные биотопы, успешно приспосабливается к широкому спектру условий.

Как отмечает Биляков, в Украине, как и во многих странах мира, лиса осваивает территории городов, в том числе и больших. По словам директора зоопарка, в Одессе этот процесс начался более десятка лет назад, а в последние несколько лет этих зверей становится больше, и сейчас встретить лису в Одессе уже не редкость.

«Друзья, хочу попросить вас о двух вещах. Первое – если вы увидели лису, не нужно пугаться. Конечно, лисицы переносят бешенство, и об этом необходимо не забывать, но если увидели рыжую в городе, это не значит, что она больна, она живет здесь. Второе – не кормите лис», - говорит Биляков.

Он объясняет, что такие кормления лис наносят им страшный вред, ведь ломается естественное поведение зверя, теряются навыки. Животное начинает искать контакт с людьми, а это очень плохо и опасно для него. Для лисы, даже живущей в городе, необходимо оставаться диким зверем, со здоровыми инстинктами.

«Поверьте, эта умница с успехом сама позаботится о себе. Не кормите лисичку и не контактируйте с ней. Просто смотрите глазами», – посоветовал специалист.

Источник фото: Игорь Биляков 

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