В Одесі все частіше на вулицях зустрічаються дикі лисиці – фахівець розповів, як з ними поводитися

Від одеситів надходять повідомлення щодо лисиць у місті та у прилеглих населених пунктах.

Джерело фото: Ігор Біляков

В Одесі жителі повідомляють про часті зустрічі з дикими лисицями, які гуляють у місті та у прилеглих населених пунктах – їх бачать у парках, на вулицях.

«Вже певний час від одеситів надходять повідомлення щодо лисиць у місті та у прилеглих населених пунктах. Їх бачать у парках, на вулицях тощо. Люди часто бувають стурбовані, питають, як реагувати», - розповідає директор Одеського зоопарку Ігор Біляков.

За його словами, звичайна лисиця – це вид-космополіт, його ареал дуже широкий. Вид надзвичайно пластичний, лисиця населяє різноманітні біотопи, успішно пристосовується до дуже широкого спектра умов.

Як зазначає Біляков, в Україні, як і в багатьох країнах світу, лисиця освоює території міст, в тому числі й великих. За словами директора зоопарку, в Одесі цей процес почався більше десятка років тому, а в останні декілька років цих звірів стає більше, і наразі зустріти лисицю в Одесі вже не є якоюсь рідкістю.

«Друзі, хочу попросити вас про дві речі. Перше – якщо ви побачили лисицю, не треба лякатися. Звісно, лисиці переносять сказ, і про це необхідно не забувати, але якщо побачили руду у місті, це не означає, що вона хвора, вона просто тут живе. Друге – не годуйте лисиць», - каже Біляков.

Він пояснює, що такі годування лисиць завдають їм страшної шкоди, адже ламається природна поведінка звіра, втрачаються навички. Тварина починає шукати контакту з людьми, а це дуже погано і небезпечно для неї. Для лисиці, навіть яка живе у місті, необхідно залишатися диким звіром, зі здоровими інстинктами.

«Повірте, ця розумниця з успіхом сама про себе подбає. Тож не годуйте лисичку і не контактуйте з нею. Просто дивіться очима», - порадив фахівець.

Джерело фото: Ігор Біляков

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