В Киеве непогода на выходных повредила или свалила 107 деревьев

В столице обнаружили 60 поваленных деревьев, 47 – получили повреждения.

Из-за непогоды и сильного ветра в течение выходных дней в Киеве обнаружено 60 поваленных деревьев, 47 – получили повреждения. Об этом пишет Киевская городская госадминистрация.

По информации КО «Киевзеленстрой», в ликвидации последствий урагана задействовали 12 единиц техники и 39 коммунальщиков.

Также к ликвидации последствий непогоды привлекли спасателей коммунальной аварийно-спасательной службы (КАРС) «Киевская служба спасения». С утра 21 апреля оперативные подразделения в составе 15 человек отработали 6 выездов, во время которых убрали сваленные деревья с улиц и дорог, расчистили тротуары и проезжие части для возобновления движения, демонтировали аварийные конструкции (металлические листы) на крышах, освободили из-под деревьев автотранспорт.

Работы проводились в Подольском, Святошинском, Соломенском и Голосеевском районах столицы.

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