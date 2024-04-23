Сплив строк мораторію РНБО на блокування роботи бізнесу шляхом процесуальних дій

23 квітня офіційно сплив строк дії мораторію, введеного рішенням Ради національної безпеки та оборони (РНБО), на процесуальні дії правоохоронців, які можуть заблокувати бізнес. Зокрема вони мали утримуватись від обшуків, затримань, блокувань рахунків, якщо такі дії заблокують чи істотно негативно вплинуть на роботу підприємства.
Крім того, вони до 23 квітня повинні були провести аудит вже вжитих заходів і визначити, чи доцільно їх і надалі застосовувати. На даний час результати такого аудиту не публікувалися.
Серед іншого, цим рішенням Офісу Генпрокурора спільно з Мінцифри та Мін'юстом було надано завдання розробити аналітичний модуль до ЄРДР з можливістю публічного доступу до узагальнених даних про діяльність правоохоронців та модуль подання онлайн скарг від підприємців на тиск.
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський своїм Указом №21/2024 від 23 січня 2024 року ввів в дію рішення РНБО «Про невідкладні заходи із забезпечення економічної безпеки на період дії правового режиму воєнного стану».
Зокрема, цим рішенням РНБО було рекомендовано Офісу Генерального прокурора, Державному бюро розслідувань, Національній поліції, Бюро економічної безпеки, Службі безпеки України:
Контроль за виконанням цього пункту було покладено на секретаря РНБО.
Також було доручено Кабінетові Міністрів України невідкладно:
а) внести на розгляд Верховної Ради України законопроекти про внесення змін до:
б) провести аудит системи моніторингу ризиків і критеріїв для блокування податкових накладних та процедур і критеріїв їх розблокування.
Крім того, Офісу Генерального прокурора спільно зі СБУ, ДБР, Нацполом, БЕБ було рекомендовано:
Рішенням РНБО також було рекомендовано Офісу Генерального прокурора спільно з Міністерством цифрової трансформації України та Міністерством юстиції України забезпечити розроблення аналітичного модуля до Єдиного реєстру досудових розслідувань з можливістю публічного доступу до аналітичних узагальнених даних щодо діяльності правоохоронних органів і модуля подання онлайн скарг від підприємців, а також внести відповідні зміни до нормативно-правових актів, які забезпечують функціонування Єдиного реєстру досудових розслідувань.
У лютому міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомляв, що на виконання рішення РНБО запустять цифрове рішення, де можна буде дивитися, скільки справ відкрили проти бізнесу і скільки проводиться обшуків. Наразі невідомо, чи реалізовано цю систему моніторингу тиску на бізнес.
Крім того, як писала «Судово-юридична газета», у 2023 році слідчі судді задовольнили 83,2% від загальної кількості розглянутих клопотань про проведення обшуків.
Автор: Наталя Мамченко
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