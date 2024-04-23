Сплив строк мораторію РНБО на блокування роботи бізнесу шляхом процесуальних дій

23 квітня закінчився строк дії мораторію РНБО, яким було доручено Офісу Генпрокурора, ДБР, Нацполу, БЕБ та СБУ утримуватися від обшуків, затримань, блокувань рахунків, якщо це може заблокувати бізнес, а також провести аудит обмежувальних заходів щодо бізнесу.

23 квітня офіційно сплив строк дії мораторію, введеного рішенням Ради національної безпеки та оборони (РНБО), на процесуальні дії правоохоронців, які можуть заблокувати бізнес. Зокрема вони мали утримуватись від обшуків, затримань, блокувань рахунків, якщо такі дії заблокують чи істотно негативно вплинуть на роботу підприємства.

Крім того, вони до 23 квітня повинні були провести аудит вже вжитих заходів і визначити, чи доцільно їх і надалі застосовувати. На даний час результати такого аудиту не публікувалися.

Серед іншого, цим рішенням Офісу Генпрокурора спільно з Мінцифри та Мін'юстом було надано завдання розробити аналітичний модуль до ЄРДР з можливістю публічного доступу до узагальнених даних про діяльність правоохоронців та модуль подання онлайн скарг від підприємців на тиск.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський своїм Указом №21/2024 від 23 січня 2024 року ввів в дію рішення РНБО «Про невідкладні заходи із забезпечення економічної безпеки на період дії правового режиму воєнного стану».

Зокрема, цим рішенням РНБО було рекомендовано Офісу Генерального прокурора, Державному бюро розслідувань, Національній поліції, Бюро економічної безпеки, Службі безпеки України:

провести у 3-місячний строк аудит вжитих щодо суб'єктів господарювання обмежувальних заходів у кримінальних провадженнях та визначити доцільність їх подальшого застосування, а також актуальність відображення інформації про них у публічних електронних реєстрах;

утримуватися протягом 3 місяців від проведення процесуальних дій у кримінальних провадженнях, якщо таке застосування може заблокувати підприємницьку діяльність суб’єктів господарювання.

Контроль за виконанням цього пункту було покладено на секретаря РНБО.

Також було доручено Кабінетові Міністрів України невідкладно:

а) внести на розгляд Верховної Ради України законопроекти про внесення змін до:

Закону «Про Бюро економічної безпеки України» щодо посилення механізмів функціонування БЕБ;

КПК, законів «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» щодо встановлення додаткових гарантій захисту законних інтересів підприємництва під час здійснення кримінального провадження й забезпечення консолідації повноважень органів правопорядку щодо протидії правопорушенням, що посягають на економіку держави, в єдиному органі – Бюро економічної безпеки України;

Закону «Про оборонні закупівлі» щодо врегулювання граничного рівня прибутку для державних контрактів, що виконувалися / виконуються під час дії правового режиму воєнного стану;

б) провести аудит системи моніторингу ризиків і критеріїв для блокування податкових накладних та процедур і критеріїв їх розблокування.

Крім того, Офісу Генерального прокурора спільно зі СБУ, ДБР, Нацполом, БЕБ було рекомендовано:

невідкладно провести аудит зареєстрованих кримінальних проваджень, розслідування в яких здійснюється щодо кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави;

за результатами аудиту виробити ефективні механізми забезпечення захисту підприємництва від можливих зловживань з боку правоохоронних органів, зокрема під час проведення окремих слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, у ході яких обмежуються права чи законні інтереси відповідних суб’єктів господарювання.

Рішенням РНБО також було рекомендовано Офісу Генерального прокурора спільно з Міністерством цифрової трансформації України та Міністерством юстиції України забезпечити розроблення аналітичного модуля до Єдиного реєстру досудових розслідувань з можливістю публічного доступу до аналітичних узагальнених даних щодо діяльності правоохоронних органів і модуля подання онлайн скарг від підприємців, а також внести відповідні зміни до нормативно-правових актів, які забезпечують функціонування Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У лютому міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомляв, що на виконання рішення РНБО запустять цифрове рішення, де можна буде дивитися, скільки справ відкрили проти бізнесу і скільки проводиться обшуків. Наразі невідомо, чи реалізовано цю систему моніторингу тиску на бізнес.

Крім того, як писала «Судово-юридична газета», у 2023 році слідчі судді задовольнили 83,2% від загальної кількості розглянутих клопотань про проведення обшуків.

Автор: Наталя Мамченко

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