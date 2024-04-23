Чи відкриватимуть у Києві пляжний сезон: відповідь КМДА

Киянам порадили утриматися від відвідування пляжів і зон відпочинку, щоб уникнути масового скупчення людей.

Київська міська державна адміністрація повідомила, що у столиці не планують відкривати пляжний сезон. Містянам порекомендували утриматися від відвідування пляжів з міркувань безпеки.

Відповідне рішення ухвалила Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.

«Містянам радять утриматися від відвідування пляжів і зон відпочинку, щоб уникнути масового скупчення людей. Оскільки це ускладнить доступ до укриттів і сховищ під час повітряної тривоги», - заявили у КМДА.

Крім того, фахівці виконуватимуть сезонні роботи, необхідні для підтримки порядку та санітарних норм на пляжах і зонах відпочинку.

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