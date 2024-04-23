рф застосовує нову тактику запуску «шахедів» для атак по Україні, — у Повітряних силах розповіли деталі

Окупанти намагалися направляти по різних напрямках декілька безпілотників з різною періодичністю.

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У ніч на вівторок, 23 квітня, російські окупанти запустили «шахеди» по території України.

Під час атаки війська рф застосували нову тактику - намагалися направляти по різних напрямках декілька безпілотників з різною періодичністю. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

За його словами, поки Україна очікує на допомогу від США, окупанти намагатимуться інтенсифікувати обстріли різними методами, як цієї ночі за допомогою дронів.

«Ми бачили дещо нову тактику. Росіяни намагалися направляти по різних напрямках один-два «шахедів» з різною періодичністю, аби максимально зробити незручною боротьбу з ним», - розповів Євлаш.

Він зауважив, що під час атаки ворог намагався розвідувати застосування наших мобільних вогневих груп.

Речник додав, що росіяни також досить інтенсивно виготовляють та застосовують керовані авіабомби та ракети.

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