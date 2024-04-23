рф применяет новую тактику запуска «шахедов» для атак по Украине, — в Воздушных силах рассказали детали

Оккупанты пытались направлять по разным направлениям несколько беспилотников с разной периодичностью.

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В ночь на вторник, 23 апреля, российские оккупанты запустили «шахеды» по территории Украины.

Во время атаки войска рф применили новую тактику - пытались направлять по разным направлениям несколько беспилотников с разной периодичностью. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона.

По его словам, пока Украина ожидает помощи от США, оккупанты будут пытаться интенсифицировать обстрелы разными методами, как этой ночью с помощью дронов.

«Мы видели несколько новую тактику. Россияне пытались направлять по разным направлениям один-два «шахеда» с разной периодичностью, чтобы максимально сделать неудобной борьбу с ним», - рассказал Евлаш.

Он отметил, что во время атаки враг пытался разведывать применение наших мобильных огневых групп.

Спикер добавил, что россияне также достаточно интенсивно производят и применяют управляемые авиабомбы и ракеты.

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