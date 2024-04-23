В Малайзии в воздухе столкнулись военные вертолеты: много погибших, видео

Во время тренировочного полета столкнулись два вертолета, члены экипажей погибли.

Фото: MalayMail

В Малайзии в районе военной базы в Лумуте столкнулись два военных вертолета. Все 10 человек, находившиеся на борту экипажа, погибли. Об этом сообщает местное издание MalayMail.

Трагедия произошла во время репетиции парада в честь 90-летия основания военно-морских сил страны.

В ВМС Малайзии сообщили, что в небе столкнулись два вертолета AgustaWestland AW139 и Eurocopter Fennec. Первый вертолет упал на территорию стадиона военной базы Лумут, а второй в бассейн спорткомплекса той же базы.

Будет сформирована следственная группа для определения причин инцидента.

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