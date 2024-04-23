Жестокое избиение мальчика в Киеве: в школе сделали заявление об инциденте

В школе заявили, что после завершения расследования все виновники будут наказаны.

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Как известно, в киевской школе одноклассники жестоко избили парня – у подростка диагностировали разрыв яичка.

По словам и. директора средней общеобразовательной школы I-III ступеней №81 г. Киева Ольги Фиголь, в школе работает прокуратура и управление полиции Днепровского района.

«По завершению расследования обязательно все виновники будут наказаны», - заявила она.

Она отметила, что инцидент произошел на перемене. Мальчик об избиении не сообщал ни классному руководителю, ни ассистенту.

Ольга Фиголь добавила, что информацию о попадании ребенка в больницу, в связи с получением травм, классному руководителю сообщила мама мальчика.

«Мы начали рассматривать жалобу относительно избиение ребенка, возможного буллинга, но факт буллинга не установлен», - сказала она.

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