Жорстоке побиття хлопчика у Києві: у школі зробили заяву щодо інциденту

У школі заявили, що по завершенню розслідування всі винуватці будуть покарані.

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Як відомо, у київській школі однокласники жорстоко побили хлопця - у підлітка діагностували розрив яєчка.

За словами в.о. директора середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів №81 м. Києва Ольги Фіголь, наразі у школі працює прокуратура та управління поліції Дніпровського району.

«По завершенню розслідування, обов’язково всі винуватці будуть покарані», - заявила вона.

Вона зазначила, що інцидент трапився на перерві. Хлопчик про побиття не повідомляв ні класному керівнику, ні асистенту.

Ольга Фіголь додала, що інформацію про потрапляння дитини до лікарні, у зв’язку з тим що отримав травмування, класному керівникові повідомила мама хлопчика.

«Ми почали розглядати скаргу щодо побиття дитини, щодо можливого булінгу, але факту булінгу не встановлено», - сказала вона.

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