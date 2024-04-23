Польща не може передати Україні Patriot, але обіцяє допомогти іншими засобами ППО

Батарея Patriot, яка розміщена біля Жешува, не належить Польщі, а є в розпорядженні армії США.

Польща не буде передавати Україні комплекс Patriot. Однак країна зможе допомогти іншими засобами для посилення протиповітряної оборони. Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає «Укрінформ».

Він зазначив, що Польща «не має можливості» для передачі Україні Patriot.

Туск наголосив, що батарея Patriot, яка розміщена біля Жешува, не належить Польщі, а є в розпорядженні армії США.

«Коротко кажучи, ми не маємо в резерві батарей Patriot, і всі це розуміють. Разом з Києвом усі знають, що ми своє завдання виконали на шістку, якщо йдеться про підтримку України, також технікою і ППО», – сказав прем’єр-міністр Польщі.

Водночас, за його словами, «існують також інші види озброєння, які допомагають Україні захищати небо, і тут Польща й надалі залишатиметься активною».

Втім він не уточнив, про яку саме зброю йдеться.

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