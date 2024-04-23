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Давид Арахамія заявив, що заборона США здійснювати пенсійні виплати з фінансової допомоги не створить проблем для виплати пенсій

10:46, 23 квітня 2024
За рахунок перерозподілу коштів від наших донорів проблем із виплатами пенсій не буде, зазначив глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.
Давид Арахамія заявив, що заборона США здійснювати пенсійні виплати з фінансової допомоги не створить проблем для виплати пенсій
Джерело фото: ukrinform.com
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Заборона США здійснювати пенсійні виплати з наданої фінансової допомоги не створює проблем в українському бюджеті, адже фінансування пенсій може відбуватися за кошти інших донорів України. Про це заявив народний депутат, голова парламентської фракції «Слуга Народу», член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія.

«Заборона фінансувати пенсійні виплати – це певна загроза, але цього року не буде проблем, адже можемо здійснювати перерозподіл між іншими донорами, які таку заборону не висувають. Умовно кажучи, виділені Японією гроші можна витратити на пенсії, а кошти зі США підуть на інші категорії видатків держбюджету. Тож проблема некритична, однак сам тренд потребує уваги», - зазначив парламентарій.

Він також наголосив, що Україна вже має гарантії фінансування на наступний рік від ЄС за планом Ukraine Facility. Також є програма співпраці з МВФ, а з іншими партнерами тривають перемовини.

Політик нагадав, що цей рік – непростий, адже проходять вибори у США та в переважній більшості європейських країн.

«Під час виборів завжди є жорстка передвиборча боротьба, яка може працювати не на нашу користь. Тому нам потрібно об’єднати всі дипломатичні зусилля, щоб мінімізувати потенційні проблеми», - підсумував народний депутат.

Нагадаємо, раніше міністр соціальної політики України Оксана Жолнович в ефірі телемарафону пояснила, що одна з причин такої заборони полягає у тому, що американським виборцям складно пояснити українську пенсійну систему.

«В Америці немає солідарних пенсій. Є накопичувальні пенсійні рахунки, страхові. Тому для них, для їхніх виборців , дуже важко пояснити: якщо вони своїм громадянам не платять якихось таких пенсій, то чому мають на пенсії перераховувати для громадян України», - сказала вона.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», схвалений Палатою представників США законопроект передбачає, що економічна допомога у 7,8 млрд доларів надається за умови повернення Україною цих коштів.

Так, не пізніше, ніж через 60 днів після дати набрання чинності цим Законом, Президент США укладає домовленості з Урядом України щодо відшкодування Україною Сполученим Штатам економічної допомоги, наданої Україні США для реагування на ситуацію в Україні та для пов’язаних з цим видатків, які надаються за програмами «Фонд економічної підтримки» та як допомога для Європи, Євразії та Центральної Азії.

Погашення, яке вимагається такою угодою, здійснюється на умовах, які встановлює Президент США.

Угода не може передбачати скасування будь-якої чи всіх сум заборгованості, втім, з цього правила є винятки.

Так, у розділі законопроекту «скасування заборгованості» передбачено, що Президент США не може до 15 листопада 2024 року вживати будь-яких дій, пов’язаних із заборгованістю Уряду України, які анулюють будь-яку заборгованість України відповідно до цього розділу.

У будь-який час після 15 листопада 2024 року Президент США може, за умови розгляду Конгресом, скасувати до 50% загальної заборгованості, яку взяла або очікує мати Україна щодо економічної допомоги та пов’язані з цим витрати, які надаються за програмами «Фонд економічної підтримки» та «Допомога Європі, Євразії та Центральній Азії».

Президент США може, за умови перегляду Конгресом, скасувати будь-яку заборгованість, що залишилася перед Урядом України, у будь-який час після 1 січня 2026 року. Після завершення процесу розгляду Конгресом таке скасування є остаточним і безвідкличним.

Отже, Президент США зможе «пробачити» Україні відповідну заборгованість за умови погодження Конгресом – втім, лише після настання відповідних дат.

Нагадаємо, що вибори Президента США відбудуться 5 листопада 2024 року.

Автор: Наталя Мамченко

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