Давид Арахамия заявил, что запрет США осуществлять пенсионные выплаты с финансовой помощи не создаст проблем для выплаты пенсий

За счет перераспределения средств от наших доноров проблем с выплатами пенсий не будет, отметил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Источник фото: ukrinform.com

Запрет США осуществлять пенсионные выплаты с предоставленной финансовой помощи не создает проблем в украинском бюджете, ведь финансирование пенсий может происходить за счет других доноров Украины. Об этом заявил народный депутат, глава парламентской фракции «Слуга Народа», член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия.

«Запрет финансировать пенсионные выплаты – это определенная угроза, но в этом году не будет проблем, ведь можем осуществлять перераспределение между другими донорами, которые такой запрет не выдвигают. Условно говоря, выделенные Японией деньги можно потратить на пенсии, а деньги из США пойдут на другие категории расходов госбюджета. Так что проблема некритическая, однако сам тренд требует внимания», - отметил парламентарий.

Он также подчеркнул, что у Украины уже есть гарантии финансирования на следующий год от ЕС по плану Ukraine Facility. Также есть программа сотрудничества с МВФ, а с другими партнерами продолжаются переговоры.

Политик напомнил, что этот год – непростой, ведь проходят выборы в США и подавляющем большинстве европейских стран.

«Во время выборов всегда есть жесткая предвыборная борьба, которая может работать не в нашу пользу. Поэтому нам нужно объединить все дипломатические усилия, чтобы минимизировать потенциальные проблемы», - подытожил народный депутат.

Напомним, ранее министр социальной политики Украины Оксана Жолнович в эфире телемарафона пояснила, что одна из причин такого запрета состоит в том, что американским избирателям сложно объяснить украинскую пенсионную систему.

«В Америке нет солидарных пенсий. Имеются накопительные пенсионные счета, страховые. Поэтому для них, для их избирателей очень трудно объяснить: если они своим гражданам не платят каких-либо таких пенсий, то почему должны на пенсии перечислять для граждан Украины», - сказала она.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», одобренный Палатой представителей США законопроект предусматривает, что экономическая помощь в 7,8 млрд долларов предоставляется при условии возвращения Украиной этих средств.

Так, не позднее, чем через 60 дней после даты вступления в силу настоящего Закона, Президент США заключает договоренности с Правительством Украины о возмещении Украиной Соединенным Штатам экономической помощи, предоставленной Украине США для реагирования на ситуацию в Украине и для связанных с этим расходов, которые предоставляются по программам Фонд экономической поддержки и как помощь для Европы, Евразии и Центральной Азии.

Погашение, требуемое таким соглашением, осуществляется на условиях, устанавливаемых Президентом США.

Соглашение не может предусматривать отмену какой-либо суммы задолженности, впрочем, из этого правила есть исключения.

Так, в разделе законопроекта «отмена задолженности» предусмотрено, что Президент США не может до 15 ноября 2024 года предпринимать какие-либо действия, связанные с задолженностью Правительства Украины, которые аннулируют любую задолженность Украины в соответствии с настоящим разделом.

В любое время после 15 ноября 2024 г. Президент США может, при условии рассмотрения Конгрессом, отменить до 50% общей задолженности, которую взяла или ожидает иметь Украина по экономической помощи и связанные с этим расходы, предоставляемые по программам «Фонд экономической поддержки» и «Помощь Европе, Евразии и Центральной Азии».

Президент США может при условии пересмотра Конгрессом отменить любую задолженность, оставшуюся перед Правительством Украины, в любое время после 1 января 2026 года. После завершения процесса рассмотрения Конгрессом такая отмена является окончательной и безотзывной.

Следовательно, Президент США сможет «простить» Украине соответствующую задолженность при согласовании Конгрессом – впрочем, только после наступления соответствующих дат.

Напомним, что выборы Президента США пройдут 5 ноября 2024 года.

Автор: Наталья Мамченко

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