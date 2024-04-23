Польша не может передать Украине Patriot, но обещает помочь другими средствами ПВО

Батарея Patriot, расположенная возле Жешува, не принадлежит Польше, а располагает армией США.

Польша не будет передавать Украине комплекс Patriot. Однако страна сможет помочь другими средствами для усиления противовоздушной обороны. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает «Укринформ».

Он отметил, что Польша «не имеет возможности» для передачи Украине Patriot.

Туск подчеркнул, что батарея Patriot, расположенная возле Жешува, не принадлежит Польше, а располагает армией США.

«Конечно, мы не имеем в резерве батарей Patriot, и все это понимают. Вместе с Киевом все знают, что мы свою задачу выполнили на шестерку, если речь идет о поддержке Украины, также технике и ПВО», – сказал премьер-министр Польши.

В то же время, по его словам, «существуют также другие виды вооружения, которые помогают Украине защищать небо, и здесь Польша и дальше будет оставаться активной».

Впрочем, он не уточнил, о каком именно оружии идет речь.

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