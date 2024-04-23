Будут ли открывать в Киеве пляжный сезон: ответ КГГА

Киевлянам посоветовали воздержаться от посещения пляжей и зон отдыха во избежание массового скопления людей.

Киевская городская государственная администрация сообщила, что в столице не планируют открывать пляжный сезон. Горожанам порекомендовали воздержаться от посещения пляжей из соображений безопасности.

Соответствующее решение приняла Постоянная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям КГГА.

«Горожанам советуют воздержаться от посещения пляжей и зон отдыха, чтобы избежать массового скопления людей. Поскольку это усложнит доступ к укрытиям и хранилищам во время воздушной тревоги», - заявили в КГГА.

Кроме того, специалисты будут выполнять сезонные работы, необходимые для поддержания порядка и санитарных норм на пляжах и зонах отдыха.

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