Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що на виконання рішення РНБО запустять цифрове рішення, де можна буде дивитися, скільки справ відкрили проти бізнесу і скільки проводиться обшуків

Джерело фото: tva.ua

На виконання рішення РНБО, яким фактично була констатована проблема зловживань і тиску на бізнес з боку правоохоронних органів, Міністерство цифрової трансформації працює над механізмом, який дозволить моніторити, скільки справ відкривається щодо підприємців, і скільки проводиться обшуків.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», 23 січня Президент Володимир Зеленський увів в дію РНБО, яким надано низку доручень правоохоронним органам. Офісу Генерального прокурора, Державному бюро розслідувань, Національній поліції України, Службі безпеки України, Бюро економічної безпеки рекомендовано рішенням РНБО впродовж трьох місяців утримуватись від обшуків, затримань, блокувань рахунків, якщо такі дії заблокують чи істотно негативно вплинуть на роботу підприємства. Крім того, вони матимуть провести аудит вже вжитих заходів і того, чи доцільно їх і надалі застосовувати.

Також РНБО рекомендувала Офісу генпрокурора, СБУ, ДБР, Нацполу, БЕБ провести аудит зареєстрованих кримінальних проваджень, які потенційно можуть ставити під ризик економіку держави. Крім того, вони повинні будуть напрацювати механізми того, як захистити бізнес від можливих зловживань чи тиску з боку силових структур, зокрема під час проведення процесуальних дій.

Віцепрем’єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що після рішення РНБО розпочалася робота з Радою над певними рішеннями, які дозволять у режимі реального часу моніторити скільки справ відкривається щодо підприємців, скільки обшуків, скільки запитів відправляється щодо певної інформації тощо, повідомляє ЕП.

Крім цього, «окремо буде інформаційна система, де можна буде поскаржитися і оцінити дії правоохоронних або контролюючих органів».

Михайло Федоров вважає, що це дасть змогу в режимі реального часу зрозуміти, що відбувається в країні.

«Потрібно, щоб policy-makers, які знаходяться в Києві, володіли обʼєктивною інформацією щодо того, що відбувається, і стали на захист кожного підприємця в країні, а не когось конкретно і тільки відомих», – пояснив Федоров.

Зараз Мінцифра має завдання допомогти з технічного погляду реалізувати ці два проекти – щодо моніторингу по кожній справі та фідбеку від підприємців.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що перший віцепрем'єр-міністр — Міністр економіки України Юлія Свириденко, коментуючи рішення РНБО, вказала, що Кабмін також повинен розробити аналітичний модуль до Єдиного реєстру досудових розслідувань, де буде публічний доступ до аналітичних узагальнених даних щодо роботи органів правопорядку та прокуратури. Також можна буде подати скаргу на діяльність силовиків.

Автор: Наталя Мамченко

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