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Можно узнать, сколько дел открывается против предпринимателей и сколько проводится обысков, — Минцифры анонсировало меры по выполнению решения СНБО

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что во исполнение решения СНБО запустят цифровое решение, где можно будет смотреть, сколько дел открыли против бизнеса и сколько проводится обыск.

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Можно узнать, сколько дел открывается против предпринимателей и сколько проводится обысков, — Минцифры анонсировало меры по выполнению решения СНБО

16:49, 7 февраля 2024
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что во исполнение решения СНБО запустят цифровое решение, где можно будет смотреть, сколько дел открыли против бизнеса и сколько проводится обыск.
Можно узнать, сколько дел открывается против предпринимателей и сколько проводится обысков, — Минцифры анонсировало меры по выполнению решения СНБО
Источник фото: tva.ua
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Во исполнение решения СНБО, которым фактически была констатирована проблема злоупотреблений и давления на бизнес со стороны правоохранительных органов, Министерство цифровой трансформации работает над механизмом, позволяющим мониторить, сколько дел открывается в отношении предпринимателей и сколько производится обысков.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 23 января Президент Владимир Зеленский ввел в действие СНБО, которым предоставлен ряд поручений правоохранительным органам. Офису Генерального прокурора, Государственному бюро расследований, Национальной полиции Украины, Службе безопасности Украины, Бюро экономической безопасности рекомендовано решением СНБО в течение трех месяцев воздерживаться от обысков, задержаний, блокировок счетов, если такие действия заблокируют или существенно повлияют на работу предприятия. Кроме того, они будут проводить аудит уже принятых мер и того, целесообразно ли их и дальше применять.

Также СНБО рекомендовал Офису генпрокурора, СБУ, ДБР, Нацполу, БЭБ провести аудит зарегистрированных уголовных производств, которые потенциально могут ставить под риск экономику государства. Кроме того, они должны будут выработать механизмы того, как защитить бизнес от возможных злоупотреблений или давления со стороны силовых структур, в частности, во время проведения процессуальных действий.

Вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что после решения СНБО началась работа с Советом над определенными решениями, которые позволят в режиме реального времени мониторить сколько дел открывается по отношению к предпринимателям, сколько обысков, сколько запросов отправляется по поводу определенной информации и тому подобное, сообщает ЭП.

Кроме этого, «отдельно будет информационная система, где можно будет пожаловаться и оценить действия правоохранительных или контролирующих органов».

Михаил Федоров считает, что это позволит в режиме реального времени понять, что происходит в стране.

«Нужно, чтобы находящиеся в Киеве policy-makers владели объективной информацией о происходящем и стали на защиту каждого предпринимателя в стране, а не кого-то конкретно и только известных», – пояснил Федоров.

Сейчас у Минцифры есть задача помочь с технической точки зрения реализовать эти два проекта – по мониторингу по каждому делу и фидбеку от предпринимателей.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что первый вице-премьер-министр - Министр экономики Украины Юлия Свириденко, комментируя решение СНБО, указала, что Кабмин также должен разработать аналитический модуль к Единому реестру досудебных расследований, где будет публичный доступ к аналитическим обобщенным данным о работе органов правопорядка и прокуратуры. Также можно подать жалобу на деятельность силовиков.

Автор: Наталя Мамченко 

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