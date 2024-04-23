Истек срок моратория СНБО на блокирование работы бизнеса путем процессуальных действий

23 апреля истек срок действия моратория СНБО, которым было поручено Офису Генпрокурора, ГБР, Нацполу, БЭБ и СБУ воздерживаться от обысков, задержаний, блокировок счетов, если это может заблокировать бизнес, а также провести аудит ограничительных мероприятий по бизнесу.

23 апреля официально истек срок действия моратория, введенного решением Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), на процессуальные действия правоохранителей, которые могут заблокировать бизнес. В частности, они должны воздерживаться от обысков, задержаний, блокировок счетов, если такие действия заблокируют или существенно повлияют на работу предприятия.

Кроме того, они до 23 апреля должны были провести аудит уже принятых мер и определить, целесообразно ли их и дальше применять. На данный момент результаты такого аудита не публиковались.

Среди прочего, этим решением Офису Генпрокурора совместно с Минцифры и Минюстом была дана задача разработать аналитический модуль к ЕРДР с возможностью публичного доступа к обобщенным данным о деятельности правоохранителей и модуль подачи онлайн жалоб от предпринимателей на давление.

Напомним, Президент Владимир Зеленский своим Указом №21/2024 от 23 января 2024 года ввел в действие решение СНБО «О безотлагательных мерах по обеспечению экономической безопасности на период действия правового режима военного положения».

В частности, этим решением СНБО было рекомендовано Офису Генерального прокурора, Государственному бюро расследований, Национальной полиции, Бюро экономической безопасности, Службе безопасности Украины:

• провести в 3-месячный срок аудит принятых по отношению к субъектам хозяйствования ограничительных мер в уголовных производствах и определить целесообразность их дальнейшего применения, а также актуальность отображения информации о них в публичных электронных реестрах;

• воздерживаться в течение 3 месяцев от проведения процессуальных действий в уголовных производствах, если такое применение может заблокировать предпринимательскую деятельность субъектов хозяйствования.

Контроль за исполнением этого пункта был возложен на секретаря СНБО.

Также было поручено Кабинету Министров Украины безотлагательно:

а) внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроекты о внесении изменений в:

• Закон «О Бюро экономической безопасности Украины» об усилении механизмов функционирования БЭБ;

• УПК, законы «Об оперативно-розыскной деятельности», «Об основах осуществления государственного финансового контроля в Украине», «Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью» по установлению дополнительных гарантий защиты законных интересов предпринимательства при осуществлении уголовного производства и обеспечения консолидации полномочий органов правопорядка по противодействию правонарушениям, посягающим на экономику государства, в едином органе – Бюро экономической безопасности Украины;

• Закон «Об оборонных закупках» об урегулировании предельного уровня прибыли для государственных контрактов, выполнявшихся/выполняемых во время действия правового режима военного положения;

б) провести аудит системы мониторинга рисков и критериев для блокирования налоговых накладных и процедур и критериев их разблокирования.

Кроме того, Офису Генерального прокурора совместно с СБУ, ГБР, Нацполом, БЭБ было рекомендовано:

• безотлагательно провести аудит зарегистрированных уголовных производств, расследование в которых осуществляется в отношении уголовных правонарушений, посягающих на функционирование экономики государства;

• по результатам аудита выработать эффективные механизмы обеспечения защиты предпринимательства от возможных злоупотреблений со стороны правоохранительных органов, в частности, при проведении отдельных следственных (розыскных) и других процессуальных действий, в ходе которых ограничиваются права или законные интересы соответствующих субъектов хозяйствования.

Решением СНБО также было рекомендовано Офису Генерального прокурора совместно с Министерством цифровой трансформации Украины и Министерством юстиции Украины обеспечить разработку аналитического модуля к Единому реестр досудебных расследований с возможностью публичного доступа к аналитическим обобщенным данным о деятельности правоохранительных органов и модуля подачи онлайн жалоб от предпринимателей, а также соответствующие изменения нормативно-правовых актов, обеспечивающих функционирование Единого реестра досудебных расследований.

В феврале министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщал, что во исполнение решения СНБО запустят цифровое решение, где можно будет смотреть, сколько дел было открыто против бизнеса и сколько проводится обыск. Пока неизвестно, реализована ли эта система мониторинга давления на бизнес.

Кроме того, как писала «Судебно-юридическая газета», в 2023 году следователи судьи удовлетворили 83,2% от общего количества рассмотренных ходатайств о проведении обысков.

Автор: Наталья Мамченко

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