З 1 січня 2026 року змінюються правила виїзду за кордон чоловіків, які працюють у сфері медіа

З 1 січня листи-інформування для виїзду представників медіа видаватиме Держкомтелерадіо — ДПСУ.

Фото: ukrinform.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів України постановою № 1509 від 19 листопада вніс зміни до Порядку перетинання державного кордону. Нові правила стосуватимуться чоловіків віком від 23 до 60 років, які здійснюють професійну діяльність у сфері стратегічних комунікацій, медіа та інформації. Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Зазначається, що норма набирає чинності з 1 січня 2026 року.

Згідно з документом, пропуск таких осіб через державний кордон здійснюватиметься Державною прикордонною службою за наявності листа від Державного комітету телебачення і радіомовлення (Держкомтелерадіо). У листі мають бути зазначені:

▪️ дата виїзду та орієнтовна дата повернення,

▪️ пункт пропуску,

▪️ інші необхідні дані.

«Цим листом Держкомтелерадіо інформує Держприкордонслужбу про участь громадян у заходах за кордоном.

До набрання чинності цієї норми Адміністрація Держприкордонслужби розглядає листи від Міністерства культури», - заявили у відомстві.

ДПСУ нагадає, що крім відповідного листа, громадяни повинні мати такі документи для перетинання державного кордону:

▪️ запрошення іноземної організації для участі у заході (з перекладом українською мовою),

▪️ паспорт громадянина України для виїзду за кордон,

▪️ військово-обліковий документ із відповідними відмітками ТСК та СП або військово-обліковий документ в електронній формі.

«Максимальний строк тимчасового перебування за кордоном за цим пунктом становить не більше 60 календарних днів.

Рішення щодо пропуску через кордон ухвалюється виключно на підставі норм чинного законодавства та за наявності належним чином оформлених документів. У разі непідтвердження мети поїздки уповноважені службові особи Держприкордонслужби можуть відмовити у перетинанні державного кордону», - додали у ДПСУ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.