  1. В Україні

З 1 січня 2026 року змінюються правила виїзду за кордон чоловіків, які працюють у сфері медіа

15:24, 24 листопада 2025
З 1 січня листи-інформування для виїзду представників медіа видаватиме Держкомтелерадіо — ДПСУ.
З 1 січня 2026 року змінюються правила виїзду за кордон чоловіків, які працюють у сфері медіа
Фото: ukrinform.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів України постановою № 1509 від 19 листопада вніс зміни до Порядку перетинання державного кордону. Нові правила стосуватимуться чоловіків віком від 23 до 60 років, які здійснюють професійну діяльність у сфері стратегічних комунікацій, медіа та інформації. Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Зазначається, що норма набирає чинності з 1 січня 2026 року.

Згідно з документом, пропуск таких осіб через державний кордон здійснюватиметься Державною прикордонною службою за наявності листа від Державного комітету телебачення і радіомовлення (Держкомтелерадіо). У листі мають бути зазначені:

▪️ дата виїзду та орієнтовна дата повернення,

▪️ пункт пропуску,

▪️ інші необхідні дані.

«Цим листом Держкомтелерадіо інформує Держприкордонслужбу про участь громадян у заходах за кордоном.

До набрання чинності цієї норми Адміністрація Держприкордонслужби розглядає листи від Міністерства культури», - заявили у відомстві.

ДПСУ нагадає, що крім відповідного листа, громадяни повинні мати такі документи для перетинання державного кордону:

▪️ запрошення іноземної організації для участі у заході (з перекладом українською мовою),

▪️ паспорт громадянина України для виїзду за кордон,

▪️ військово-обліковий документ із відповідними відмітками ТСК та СП або військово-обліковий документ в електронній формі.

«Максимальний строк тимчасового перебування за кордоном за цим пунктом становить не більше 60 календарних днів.

Рішення щодо пропуску через кордон ухвалюється виключно на підставі норм чинного законодавства та за наявності належним чином оформлених документів. У разі непідтвердження мети поїздки уповноважені службові особи Держприкордонслужби можуть відмовити у перетинанні державного кордону», - додали у ДПСУ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЗМІ Кабінет Міністрів України Державна прикордонна служба перетин кордону

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Привласнили 90 млн грн вкладників: справу екс-міністра Віктора Тополова передано до суду

Слідчі встановили перші прізвища осіб, які відігравали ключову роль у схемі з кредитами під фіктивні застави та фальшивою нерухомістю.

Україна запроваджує скринінг іноземних інвестицій: чи не стане це «ручним гальмом» для інвесторів

Парламент і ОЕСР працюють над узгодженим законодавством щодо перевірки іноземних інвестицій у стратегічні сектори — від критеріїв ризику до процедур оскарження.

Кожен українець зможе мати свій власний герб: в Цивільний кодекс введуть новий інструмент ідентичності

Оновлений Цивільний кодекс відкриє шлях для офіційної реєстрації особистих і родових гербів, захищаючи їх від копіювання і підробок

Правила звільнення за прогул хочуть змінити: в яких випадках відсутність на роботі перестане бути приводом для стягнення

В парламент внесли законопроєкт, який поставить крапку у численних трудових спорах, де роботодавці та працівники по-різному тлумачать поняття «поважної причини» відсутності на роботі.

Бронь без обліку — нікчемна: суд у Запоріжжі зупинив незаконне вручення повістки

Після розгляду матеріалів суд визнав дії ТЦК щодо вручення повістки протиправними.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]