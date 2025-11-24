С 1 января 2026 года изменяются правила выезда за границу мужчин, работающих в сфере медиа
Кабинет Министров Украины постановлением № 1509 от 19 ноября внес изменения в Порядок пересечения государственной границы. Новые правила будут касаться мужчин в возрасте от 23 до 60 лет, которые осуществляют профессиональную деятельность в сфере стратегических коммуникаций, медиа и информации. Об этом сообщила Государственная пограничная служба.
Отмечается, что норма вступает в силу с 1 января 2026 года.
Согласно документу, пропуск таких лиц через государственную границу будет осуществляться Государственной пограничной службой при наличии письма от Государственного комитета телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио). В письме должны быть указаны:
▪️ дата выезда и ориентировочная дата возвращения,
▪️ пункт пропуска,
▪️ другие необходимые данные.
«Этим письмом Госкомтелерадио информирует Госпогранслужбу об участии граждан в мероприятиях за границей.
До вступления в силу этой нормы Администрация Госпогранслужбы рассматривает письма от Министерства культуры», — заявили в ведомстве.
ГПСУ напоминает, что кроме соответствующего письма граждане должны иметь такие документы для пересечения государственной границы:
▪️ приглашение иностранной организации для участия в мероприятии (с переводом на украинский язык),
▪️ паспорт гражданина Украины для выезда за границу,
▪️ военно-учетный документ с соответствующими отметками ТЦК и СП или военно-учетный документ в электронной форме.
«Максимальный срок временного пребывания за границей по этому пункту составляет не более 60 календарных дней.
Решение о пропуске через границу принимается исключительно на основании норм действующего законодательства и при наличии надлежащим образом оформленных документов. В случае неподтверждения цели поездки уполномоченные должностные лица Госпогранслужбы могут отказать в пересечении государственной границы», — добавили в ГПСУ.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.