С 1 января 2026 года изменяются правила выезда за границу мужчин, работающих в сфере медиа

С 1 января письма-информирования для выезда представителей медиа будет выдавать Госкомтелерадио — ГПСУ

Кабинет Министров Украины постановлением № 1509 от 19 ноября внес изменения в Порядок пересечения государственной границы. Новые правила будут касаться мужчин в возрасте от 23 до 60 лет, которые осуществляют профессиональную деятельность в сфере стратегических коммуникаций, медиа и информации. Об этом сообщила Государственная пограничная служба.

Отмечается, что норма вступает в силу с 1 января 2026 года.

Согласно документу, пропуск таких лиц через государственную границу будет осуществляться Государственной пограничной службой при наличии письма от Государственного комитета телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио). В письме должны быть указаны:

▪️ дата выезда и ориентировочная дата возвращения,

▪️ пункт пропуска,

▪️ другие необходимые данные.

«Этим письмом Госкомтелерадио информирует Госпогранслужбу об участии граждан в мероприятиях за границей.

До вступления в силу этой нормы Администрация Госпогранслужбы рассматривает письма от Министерства культуры», — заявили в ведомстве.

ГПСУ напоминает, что кроме соответствующего письма граждане должны иметь такие документы для пересечения государственной границы:

▪️ приглашение иностранной организации для участия в мероприятии (с переводом на украинский язык),

▪️ паспорт гражданина Украины для выезда за границу,

▪️ военно-учетный документ с соответствующими отметками ТЦК и СП или военно-учетный документ в электронной форме.

«Максимальный срок временного пребывания за границей по этому пункту составляет не более 60 календарных дней.

Решение о пропуске через границу принимается исключительно на основании норм действующего законодательства и при наличии надлежащим образом оформленных документов. В случае неподтверждения цели поездки уполномоченные должностные лица Госпогранслужбы могут отказать в пересечении государственной границы», — добавили в ГПСУ.

