Де в Україні найскладніша ситуація зі світлом — розповіли в Укренерго

Після нічних дронових атак на Дніпропетровщині понад 60 тисяч споживачів без електрики.

Після нічних дронових ударів росіян по енергооб’єктах найскладніша ситуація склалася на Дніпропетровщині — там залишаються знеструмленими понад 60 тисяч споживачів. Про це повідомляє «Укренерго».

На Харківщині без світла близько 10 тисяч абонентів.

Через наслідки попередніх масованих атак сьогодні по всій Україні діють обмеження споживання від 0,5 до 3 черг. Графіки обмеження потужності для промислових споживачів застосовуються в максимальному обсязі.

