Де в Україні найскладніша ситуація зі світлом — розповіли в Укренерго

14:11, 24 листопада 2025
Після нічних дронових атак на Дніпропетровщині понад 60 тисяч споживачів без електрики.
Після нічних дронових ударів росіян по енергооб’єктах найскладніша ситуація склалася на Дніпропетровщині — там залишаються знеструмленими понад 60 тисяч споживачів. Про це повідомляє «Укренерго».

На Харківщині без світла близько 10 тисяч абонентів.

Через наслідки попередніх масованих атак сьогодні по всій Україні діють обмеження споживання від 0,5 до 3 черг. Графіки обмеження потужності для промислових споживачів застосовуються в максимальному обсязі.

енергетика світло Укренерго

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

