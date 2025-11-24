Где в Украине самая сложная ситуация с электричеством — рассказали в Укрэнерго

После ночных дронных атак в Днепропетровской области более 60 тысяч потребителей остались без электричества.

После ночных дронных ударов россиян по энергообъектам самая сложная ситуация сложилась в Днепропетровской области — там остаются без электричества более 60 тысяч потребителей. Об этом сообщает «Укрэнерго».

В Харьковской области без света около 10 тысяч абонентов.

Из-за последствий предыдущих массированных атак сегодня по всей Украине действуют ограничения потребления от 0,5 до 3 очередей. Графики ограничения мощности для промышленных потребителей применяются в максимальном объеме.

