У жовтні бізнес отримав 560 кредитів на понад 2 млрд грн за програмою держгарантій – Мінфін

З грудня 2020 року в межах програми державних гарантій на портфельній основі український бізнес отримав 51 202 кредити на загальну суму 165,5 млрд гривень. Про це розповіли в Міністерстві фінансів України.

У жовтні видано 560 кредитів на понад 2 млрд грн, з яких держава гарантувала 1,1 млрд грн основного боргу.

Станом на 1 листопада 2025 року 28 банків обслуговують 22 659 кредитів на 78,5 млрд грн. Держгарантії покривають 35,8 млрд грн (69 % від ліміту 51,7 млрд грн).

Лідери за кількістю кредитів: ПриватБанк (14 830 позик на 21,4 млрд грн), Ощадбанк (3313 на 12,1 млрд грн), Укргазбанк (1018 на 10,4 млрд грн), ПУМБ (727 на 8,6 млрд грн), Укрексімбанк (526 на 8,1 млрд грн).

Найбільше кредитів у Києві (2725 на 10,6 млрд грн), Дніпропетровській (1937 на 6,3 млрд грн), Львівській (1766 на 5,8 млрд грн), Харківській (937 на 5,5 млрд грн), Київській (1497 на 4,9 млрд грн) та Одеській (1443 на 4,3 млрд грн) областях.

За видами діяльності лідирують: торгівля (9423 кредити на 19,7 млрд грн), переробна промисловість (4849 на 23,1 млрд грн), сільське господарство (4396 на 27,9 млрд грн).

