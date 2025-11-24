В октябре бизнес получил 560 кредитов на сумму более 2 млрд грн по программе госгарантий – Минфин

Киев, Днепр, Львов – ТОП-регионы по объему кредитов с господдержкой.

С декабря 2020 года в рамках программы государственных гарантий на портфельной основе украинский бизнес получил 51 202 кредита на общую сумму 165,5 млрд гривен. Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.

В октябре выдано 560 кредитов на сумму более 2 млрд грн, из которых государство гарантировало 1,1 млрд грн основного долга.

По состоянию на 1 ноября 2025 года 28 банков обслуживают 22 659 кредитов на 78,5 млрд грн. Госгарантии покрывают 35,8 млрд грн (69% от лимита 51,7 млрд грн).

Лидеры по количеству кредитов: ПриватБанк (14 830 займов на 21,4 млрд грн), Ощадбанк (3313 на 12,1 млрд грн), Укргазбанк (1018 на 10,4 млрд грн), ПУМБ (727 на 8,6 млрд грн), Укрэксимбанк (526 на 8,1 млрд грн).

Больше всего кредитов в Киеве (2725 на 10,6 млрд грн), Днепропетровской (1937 на 6,3 млрд грн), Львовской (1766 на 5,8 млрд грн), Харьковской (937 на 5,5 млрд грн), Киевской (1497 на 4,9 млрд грн) и Одесской (1443 на 4,3 млрд грн) областях.

По видам деятельности лидируют: торговля (9423 кредита на 19,7 млрд грн), перерабатывающая промышленность (4849 на 23,1 млрд грн), сельское хозяйство (4396 на 27,9 млрд грн).

