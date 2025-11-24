ВПО нагадали порядок відновлення та виплати пенсій, кошти на виплату яких повернуті ПФУ від Ощадбанку

За одержувачем зберігається право власності на повернуті суми коштів в обсязі нарахованих сум коштів на виплату пенсій, на які одержувач мав право.

Фото: tsn.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління Пенсійного фонду України в Одеській області нагадало порядок відновлення та виплати пенсій ВПО, кошти на виплату яких повернуті ПФУ від АТ «Ощадбанк».

Постановою КМУ від 25 червня 2025 р. № 745 Деякі особливості застосування статті 40 Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» визначено механізм відновлення та виплати пенсій, кошти на виплату яких повернуті Пенсійному фонду України акціонерним товариством «Державний ощадний банк України».

Відповідно до зазначеної постанови списки одержувачів щодо повернення коштів формуються територіальними органами Пенсійного фонду України, в яких зазначається інформація про одержувачів, стосовно яких:

– відсутня інформація щодо проходження фізичної ідентифікації протягом шести місяців з дати, коли така ідентифікація мала бути здійснена відповідно до законодавства або

– відповідно до абзацу 15 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2014 р. № 637 “Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам” наявна інформація про відсутність операцій за рахунком, ініційованих одержувачем (рух коштів на таких рахунках не здійснювався більше одного року), і протягом шести місяців з дати надходження такої інформації не проведено фізичну ідентифікацію одержувачів.

Повернуті суми коштів обліковуються у відповідному розділі електронної пенсійної справи одержувачів пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), які є внутрішньо переміщеними особами та виплата пенсій яким здійснюється або здійснювалася на рахунки, відкриті в АТ «Ощадбанк» відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2014 р. № 637 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам».

ПФУ звертає увагу, що за одержувачем зберігається право власності на повернуті суми коштів в обсязі нарахованих сум коштів на виплату пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), на які одержувач мав право.

Для отримання повернутих сум коштів необхідно подати заяву про таку виплату.

Заява подається одержувачем особисто до територіального органу Пенсійного фонду України або через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, або засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Заява також може подаватися одержувачем до АТ «Ощадбанк». Під час звернення одержувача до АТ «Ощадбанк» із заявою та документом, що посвідчує особу, банк здійснює фізичну ідентифікацію одержувача, про що робить відповідну відмітку в заяві, та надсилає її до Пенсійного фонду України в електронній формі.

Поновлення виплати пенсії здійснюється після з’ясування обставин та наявності підстав для відновлення її виплати у порядку, визначеному законодавством.

Виплата повернутих сум коштів здійснюється одержувачам, яким згідно із законодавством поновлено виплату пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), одноразово в повному обсязі шляхом перерахування коштів на рахунок, відкритий в уповноваженому банку, на який здійснюється виплата пенсії (щомісячного довічного грошового утримання), або на рахунок зазначений у заяві.

У разі відсутності підстав для поновлення виплати пенсії (щомісячного довічного грошового утримання) одержувачу виплата йому повернутих сум коштів здійснюється шляхом перерахування коштів на рахунок, відкритий в уповноваженому банку, після проведення фізичної ідентифікації особи відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.