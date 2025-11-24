  1. В Украине

ВПО напомнили порядок восстановления и выплаты пенсий, средства на выплату которых возвращены ПФУ от Ощадбанка

15:23, 24 ноября 2025
За получателем сохраняется право собственности на возвращенные суммы средств в объеме начисленных сумм на выплату пенсий, на которые получатель имел право.
Фото: tsn.ua
Главное управление Пенсионного фонда Украины в Одесской области напомнило порядок восстановления и выплаты пенсий ВПО, средства на выплату которых были возвращены ПФУ от АО «Ощадбанк».

Постановлением КМУ от 25 июня 2025 г. № 745 Некоторые особенности применения статьи 40 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2025 год» определен механизм восстановления и выплаты пенсий, средства на выплату которых возвращены Пенсионному фонду Украины акционерным обществом «Государственный ощадный банк Украины».

Согласно указанному постановлению, списки получателей относительно возвращенных средств формируются территориальными органами Пенсионного фонда Украины. В них указывается информация о получателях, в отношении которых:

– отсутствует информация о прохождении физической идентификации в течение шести месяцев с даты, когда такая идентификация должна была быть проведена согласно законодательству, или

– согласно абзацу 15 пункта 1 постановления Кабинета Министров Украины от 5 ноября 2014 г. № 637 «О осуществлении социальных выплат внутренне перемещенным лицам», имеется информация об отсутствии операций по счету, инициированных получателем (движения средств по таким счетам не осуществлялось более одного года), и в течение шести месяцев с даты поступления такой информации физическая идентификация не была проведена.

Возвращенные суммы средств учитываются в соответствующем разделе электронной пенсионной дела получателей пенсий (ежемесячного пожизненного денежного содержания), которые являются внутренне перемещенными лицами и выплата пенсий которым осуществляется или осуществлялась на счета, открытые в АО «Ощадбанк» согласно постановлению КМУ № 637.

ПФУ обращает внимание, что за получателем сохраняется право собственности на возвращенные суммы средств в объеме начисленных сумм на выплату пенсий (ежемесячного пожизненного денежного содержания), на которые получатель имел право.

Для получения возвращенных средств необходимо подать заявление о такой выплате.

Заявление подается получателем лично в территориальный орган Пенсионного фонда Украины, либо через веб-портал электронных услуг ПФУ, либо через Единый государственный веб-портал электронных услуг с использованием квалифицированной электронной подписи.

Заявление также может быть подано получателем в АО «Ощадбанк». При обращении получателя в банк с заявлением и документом, удостоверяющим личность, банк проводит физическую идентификацию, делает соответствующую отметку в заявлении и направляет его в Пенсионный фонд Украины в электронной форме.

Возобновление выплаты пенсии осуществляется после выяснения обстоятельств и наличия оснований для ее восстановления в порядке, определенном законодательством.

Выплата возвращенных сумм средств осуществляется получателям, которым согласно законодательству возобновлена выплата пенсий (ежемесячного пожизненного денежного содержания), единовременно в полном объеме путем перечисления средств на счет, открытый в уполномоченном банке, на который осуществляется выплата пенсии, либо на счет, указанный в заявлении.

В случае отсутствия оснований для возобновления выплаты пенсии (ежемесячного пожизненного денежного содержания) получателю перечисление возвращенных средств осуществляется на счет, открытый в уполномоченном банке, после прохождения физической идентификации согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Пенсионный фонд ВПЛ ПФУ пенсия пенсия в Украине

