Нова програма МВФ на $8 млрд і бюджетний процес: депутат Тістик пояснив важливість якнайшвидшого ухвалення Держбюджету-2026

14:47, 24 листопада 2025
Ухвалення Держбюджету – це сигнал нашим партнерам, що Україна рухається вперед відповідально та прогнозовано, — заявив Ростислав Тістик.
Україна продовжує активно співпрацювати з Міжнародним валютним фондом. Місія МВФ разом із урядом працює над запуском нової програми розширеного фінансування. Як і раніше, ключовою умовою для її початку є ухвалення Державного бюджету, що демонструє міжнародним партнерам передбачуваність та стабільність курсу країни.

Про це повідомив народний депутат від партії «Слуга Народу» та член бюджетного комітету Верховної Ради Ростислав Тістик.

За словами депутата, взаємодія з МВФ є необхідною для України, адже дозволяє зберегти макрофінансову стабільність країни в умовах воєнного стану.

«Позиція Фонду дуже чітка: Держбюджет має бути ухвалений якомога швидше, бажана дата – це 2-3 грудня. У першому кварталі 2026-го року ми повинні чітко забезпечити всі потреби нашої оборони та соціальні видатки без затримок. Ухвалення Бюджету – це сигнал нашим партнерам, що Україна рухається вперед відповідально та прогнозовано. І від цього залежить, чи отримаємо нову програму, чи зможемо залучити ресурси, які необхідні для нашої армії, для нашого населення, соціальних виплат та енергетичної безпеки», – сказав Тістик.

Він зазначив, що наразі МВФ запропонував близько 8 мільярдів доларів фінансування на 4 роки.

«Це менше за наші реальні потреби. Однак тут важливо розуміти, що участь у програмі МВФ відкриває доступ до значно більшого пакету підтримки. Це стосується і ЄС, і країн G7, і Світового Банку, а також потенційно інших фінансових інструментів, пов’язаних із майбутніми репараціями», – пояснив народний депутат.

Він додав, що під час перемовин із МВФ особливий акцент роблять на так званих структурних маяках.

«МВФ наголошує на необхідності збільшення доходів Державного бюджету, зокрема шляхом закриття схем ухилення від оподаткування. Це одне з головних завдань української влади під час підготовки до нової Програми розширеного фінансування», – підсумував Ростислав Тістик.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомляла, що ухвалення Держбюджету-2026 необхідно для нової програми МВФ. 

