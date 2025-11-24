  1. В Украине

Новая программа МВФ на $8 млрд и бюджетный процесс: депутат Тистык объяснил важность скорейшего принятия Госбюджета-2026

14:47, 24 ноября 2025
Принятие Госбюджета – это сигнал нашим партнерам, что Украина движется вперед ответственно и прогнозируемо, – заявил Ростислав Тистык.
Новая программа МВФ на $8 млрд и бюджетный процесс: депутат Тистык объяснил важность скорейшего принятия Госбюджета-2026
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украина продолжает активно сотрудничать с Международным валютным фондом. Миссия МВФ вместе с правительством работает над запуском новой программы расширенного финансирования. Как и ранее, ключевым условием для её начала является принятие Государственного бюджета, что демонстрирует международным партнёрам предсказуемость и стабильность курса страны.

Об этом сообщил народный депутат от партии «Слуга Народа» и член бюджетного комитета Верховной Рады Ростислав Тистык.

По словам депутата, взаимодействие с МВФ является необходимым для Украины, поскольку позволяет сохранить макрофинансовую стабильность страны в условиях военного положения.

«Позиция Фонда очень чёткая: Госбюджет должен быть принят как можно быстрее, желательная дата — это 2–3 декабря. В первом квартале 2026 года мы должны чётко обеспечить все потребности нашей обороны и социальные выплаты без задержек. Принятие Бюджета — это сигнал нашим партнёрам, что Украина движется вперёд ответственно и прогнозируемо. И от этого зависит, получим ли мы новую программу и сможем ли привлечь ресурсы, необходимые для нашей армии, для нашего населения, социальных выплат и энергетической безопасности», — сказал Тистык.

Он отметил, что на данный момент МВФ предложил около 8 миллиардов долларов финансирования на 4 года.

«Это меньше наших реальных потребностей. Однако важно понимать, что участие в программе МВФ открывает доступ к значительно большему пакету поддержки. Это касается и ЕС, и стран G7, и Всемирного банка, а также потенциально других финансовых инструментов, связанных с будущими репарациями», — пояснил народный депутат.

Он добавил, что во время переговоров с МВФ особый акцент делают на так называемых структурных маяках.

«МВФ подчёркивает необходимость увеличения доходов Государственного бюджета, в частности путём закрытия схем уклонения от налогообложения. Это одна из главных задач украинской власти при подготовке к новой Программе расширенного финансирования», — подвёл итог Ростислав Тистык.

Напомним, премьер-министр Юлия Свириденко сообщала, что принятие Госбюджета-2026 необходимо для новой программы МВФ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Украина вводит скрининг иностранных инвестиций: не станет ли это «ручным тормозом» для инвесторов

Парламент и ОЭСР работают над согласованным законодательством по проверке иностранных инвестиций в стратегические секторы — от критериев риска до процедур обжалования.

Каждый украинец сможет иметь свой собственный герб: в Гражданский кодекс введут новый инструмент идентичности

Обновленный Гражданский кодекс откроет путь для официальной регистрации личных и родовых гербов, защищая их от копирования и подделок.

Правила увольнения за прогул хотят изменить: в каких случаях отсутствие на работе больше не будет поводом для взыскания

В парламент внесли законопроект, который поставит точку в многочисленных трудовых спорах, где работодатели и работники по-разному трактуют понятие «уважительной причины» отсутствия на работе.

Бронь без учета – ничтожна: суд в Запорожье остановил незаконное вручение повестки

После рассмотрения материалов суд признал действия ТЦК по вручению повестки противоправными.

Верховный Суд разъяснил порядок исчисления срока на обжалование решений, действий или бездействия государственного исполнителя

КГС ВС поставил точку в дискуссиях по поводу того, какой срок применяется при обжаловании решений, действий или бездействия государственного исполнителя: 10 календарных дней или 10 рабочих.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]