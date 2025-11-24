Новая программа МВФ на $8 млрд и бюджетный процесс: депутат Тистык объяснил важность скорейшего принятия Госбюджета-2026

Принятие Госбюджета – это сигнал нашим партнерам, что Украина движется вперед ответственно и прогнозируемо, – заявил Ростислав Тистык.

Украина продолжает активно сотрудничать с Международным валютным фондом. Миссия МВФ вместе с правительством работает над запуском новой программы расширенного финансирования. Как и ранее, ключевым условием для её начала является принятие Государственного бюджета, что демонстрирует международным партнёрам предсказуемость и стабильность курса страны.

Об этом сообщил народный депутат от партии «Слуга Народа» и член бюджетного комитета Верховной Рады Ростислав Тистык.

По словам депутата, взаимодействие с МВФ является необходимым для Украины, поскольку позволяет сохранить макрофинансовую стабильность страны в условиях военного положения.

«Позиция Фонда очень чёткая: Госбюджет должен быть принят как можно быстрее, желательная дата — это 2–3 декабря. В первом квартале 2026 года мы должны чётко обеспечить все потребности нашей обороны и социальные выплаты без задержек. Принятие Бюджета — это сигнал нашим партнёрам, что Украина движется вперёд ответственно и прогнозируемо. И от этого зависит, получим ли мы новую программу и сможем ли привлечь ресурсы, необходимые для нашей армии, для нашего населения, социальных выплат и энергетической безопасности», — сказал Тистык.

Он отметил, что на данный момент МВФ предложил около 8 миллиардов долларов финансирования на 4 года.

«Это меньше наших реальных потребностей. Однако важно понимать, что участие в программе МВФ открывает доступ к значительно большему пакету поддержки. Это касается и ЕС, и стран G7, и Всемирного банка, а также потенциально других финансовых инструментов, связанных с будущими репарациями», — пояснил народный депутат.

Он добавил, что во время переговоров с МВФ особый акцент делают на так называемых структурных маяках.

«МВФ подчёркивает необходимость увеличения доходов Государственного бюджета, в частности путём закрытия схем уклонения от налогообложения. Это одна из главных задач украинской власти при подготовке к новой Программе расширенного финансирования», — подвёл итог Ростислав Тистык.

Напомним, премьер-министр Юлия Свириденко сообщала, что принятие Госбюджета-2026 необходимо для новой программы МВФ.

